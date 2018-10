15 actores y actrices transgénero que llegan a romper prejuicios

Poco a poco las puertas de Hollywood le van abriendo el camino a la diversidad; cada vez son más los actores y las actrices trans que están apareciendo en nuestras series favoritas. Si bien aún hay muchas barreras más por pasar, poco a poco son más los y las transgénero que aparecen en pantalla: ya no solo hacen de papeles donde interpretan a personas trans sino que además los podemos ver en otros roles como será el caso de Nicole Maines quien interpretará a Nia Nal, un personaje basado libremente en el de Nura Nal (también conocida como Dream Girl), que es parte del universo de cómics de DC en Supergirl, siendo así la primera actriz transgénero en colocarse un traje de superheroína.

Como dijimos antes, muchos actores y actrices transgénero se han destacado en sus roles ayudando a que cada vez sean menos los prejuicios. Por eso aquí les presentamos 15 que llegaron a la TV para saltar barreras.

1 . MJ Rodríguez

Es ahora la estelar protagonista de Pose dando vida a Blanca Rodríguez. También la vimos participar en The Carrie Diaries, interpretar a Lonna en en Nurse Jackie y ser Sister Boy en Luke Cage.

2 . Ian Harvie

Este actor transgénero fue conocido por su stand up Ian Harvie Superhero. Terminamos de tenerlo bajo la lupa por participar de Transparent donde interpretó a Dale. También fue parte de Mistresses como Michael Hester.

3 . Jamie Clayton

Una de sus primeras participaciones en TV fue en un programa donde compartió pantalla con Laverne Cox titulado Transform Me. El reconocimiento llegó de la mano de Sense8 donde interpretó a Nomi Marks.

4 . Elliot Fletcher

Su primer gran papel fue en la serie de MTV Faking It donde interpretó a Noah. Fue Trevor en Shameless, Aaron Baker en The Fosters y actualmente lo vemos como Jake Barlow en Tell Me Your Secrets.

5 . Laverne Cox

La conocimos y amamos gracias a Netflix y Orange Is The New Black siendo Sophia Burset. Pero Laverne también ha producido sus propios shows… Si quieres saber más sobre ella acá tienes muchos datos que no puedes perderte.

6 . Angelica Ross

Ella además de ser Candy Abundance en Pose ha sido parte de Her Story interpretando a Paige, en Claws como Relevance y tuvo una participación en 2017 en Transparent.

7 . Indya Moore

Con solo 22 años hizo su debut televisivo personificando a Ángel en Pose de la mano de Ryan Murphy. Previo a esto ha participado de la semana de la moda como también en el vídeo musical Do not Pull Away de J.Views.

8 . Jen Richards

Además de actriz es activista y productora. Su primer rol fue el de Violet en Her Story. La vimos interpretar a Allyson Del Lago en Nashville. Además en 2017 la vimos en Better Things.

9 . D’Lo

Actor y productor lo conocimos como Taj en Looking; también interpretó a Cab Driver en Mr. Robot y comenzamos a reconocerlo mucho más por su papel de Disney en Sense8.

10 . Abril Zamora

La actriz ganó masividad por su papel en Vis a Vis, pero antes de su camino en la reasignación de género participó de varios shows como Los Serrano y Hospital Central. Además fue la creadora y directora de Temporada baja de Flooxer.

11 . Mariana Genesio Peña

A ella podemos verla en la segunda temporada de la producción Argentina El Marginal donde interpreta a una mujer trans que se encarga de la peluquería del penitenciario.

12 . Dominique Jackson

Ella ha participado del reality show Strut y en el documental My Truth. Su primera participación en una serie de ficción es en Pose donde interpreta a la auténtica Elektra Abundance.

13 . Hailie Sahar

Otra de las integrantes de Pose. En la serie interpreta a Lulu Abundance. Pero la actriz ya ha tenido experiencia en la televisión: la hemos visto interpretar a Adriana en Transparent y a Lady of the Night en Mr. Robot.

14 . Caitlyn Jenner

Si bien no la hemos visto en ficción, sí fuimos testigos de lo que conllevó en su vida la reasignación de género. Lo conocimos como Bruce en Keeping Up with the Kardashians y junto a Kris Jenner son las madres de Kylie y Kendall Jenner.

15 . Alex Blue Davis