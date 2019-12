15 curiosidades para saber más sobre La Amenaza Fantasma

Estamos ansiosos esperando el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, el Episodio IX de esta mítica saga. Es por eso que nos hemos propuesto recordar cada uno de los episodios pero desde sus curiosidades, o sea, todos esos datos de lo que ocurrió durante el rodaje y su estreno para conocer más del inmenso universo Star Wars. Tantas son las curiosidades que tendremos varias entregas destinadas a los distintos episodios. Como corresponde, empezaremos por la primera, por lo menos cronológicamente dentro de la saga: Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, también llamada La Amenaza Fantasma o simplemente Episodio I.