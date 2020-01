The Return of the Jedi, dirigida por Richard Marquand se estrenó en 1983 siendo todo un evento ya que fue, en ese momento, el final de la saga. Tiempo después, a fines de los noventa, con el estreno de la trilogía secuela se convirtió en Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi.

La trama se centra en cómo el Imperio ha comenzado en secreto a construir una segunda Estrella de la Muerte, mucho más poderosa, grande, armada y mejor defendida que la versión anterior, además de contar con un escudo de energía que la transforma en una estación espacial invisible a los sensores y sistemas de ataque de otras naves de combate. Sí: claramente fue otra genial aventura galáctica que se convirtió en parte de la cultura pop.

Como venimos haciendo con todas las películas de la Saga Skywalker, hoy le tocó el turno a esta y por eso aquí les dejamos 15 curiosidades sobre la película que le dio fin a la saga original.