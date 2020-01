15 datos curiosos sobre y generados por la serie que muchos no saben – Game of Thrones

Game of Thrones es posiblemente una de las series más grandes de la historia. El primer episodio se emitió el 17 de Abril de 2011 y el fanatismo hacia su historia no cesó hasta su episodio final emitido el 19 de Mayo de 2019. No hace falta decir que nadie estaba realmente listo para que este programa llegara a su fin; todos queríamos al menos una o dos temporadas más, ya que gran parte de la historia, según los libros de George R.R. Martin, aún no se había contado.

Como todavía la extrañamos, aquí dejamos, a modo de homenaje, 15 datos curiosos sobre y generados por Game of Thrones que muchos no saben.