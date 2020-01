15 películas (o franquicias cinematográficas) que seguro no sabes que están basadas en cómics

PD: no todas las películas o franquicias aquí representadas siguen al pie de la letra la idea original de los cómics en los que se basan.

1 . Men In Black (franquicia)

Aunque finalmente sería comprada por Marvel y revivida para aprovechar el éxito de la película, la serie original de cómics The Men In Black vio solo dos breves tiradas en 1990 y 1991 , inicialmente bajo un pequeño y ahora desaparecido sello canadiense llamado Aircel .

2 . The Mask (franquicia)

La franquicia de The Mask se basó en una serie de cómics del mismo nombre. Sin embargo, los cómics originales eran mucho más oscuros, y el personaje de The Mask hacía cosas mucho peores, mucho más mortales. En su lugar, se decidió reorganizarlo como un alborotador tonto para la versión cinematográfica.

3 . Snowpiercer (2014)

4 . Weird Science (1985)

5 . V For Vendetta (2006)

Esta película que nos presenta una realidad distópica, cruel y salvaje está basada en una gran pero gran novela gráfica editada por Vértigo Cómics de DC : bajo el mismo nombre, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd , la novela gráfica V For Vendetta es un clásico que debes leer sí o sí.

6 . Kick-Ass (franquicia)

Una franquicia de películas de superhéroes oscuramente divertida. El material fuente, escrito por Mark Millar se llama Kick-Ass: The Dave Lizewski Years y se publicó de 2008 a 2014 .

7 . Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Esta cinta debe ser la que más respeta su material original dentro de este listado. Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas dibujada por el historietista canadiense Bryan Lee O’Malley . Sus 6 tomos en blanco y negro son una delicia para todo tipo de público, hasta para aquel no habituado a leer cómics.

8 . The Crow (saga)

La franquicia de The Crow es horrible por donde se la mire, una lástima ya que se basó en una serie de cómics que se lanzó por primera vez en 1989 y que vale la pena leer.

9 . Red (franquicia)

10 . TMNT (franquicia)

Sí, las famosas Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes tienen su origen en un cómic, no en la serie animada. Hay que recalcar que el material original era muy pero muy violento, y por eso las películas terminaron optando por una atmósfera más amigable.

11 . Random Acts Of Violence (2019)

Jay Baruchel lanzó Random Acts of Violence el año pasado, una película slasher que escribió y dirigió y que obtuvo excelentes críticas de varios medios especializados en películas de terror. El material fuente es una novela gráfica de 2010 del mismo nombre.

12 . From Hell (2001)

From Hell no solo se basa libremente en la historia del famoso asesino en serie Jack the Ripper, sino que también es una adaptación de una novela gráfica escrita por Alan Moore.