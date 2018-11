15 referencias cinematográficas que encontramos a lo largo de la serie – Chilling Adventures of Sabrina

Si no lo habían notado son muchas las referencias a varias producciones cinematográficas, fundamentalmente las del género de terror. Es por eso que aquí les dejamos 15 referencias que encontramos a películas dentro de la serie. La gran pregunta es… ¿Las descubriste todas?

Chilling Adventures of Sabrina llegó y no dejamos de hablar de ella. Es que además de darnos una nueva versión de Sabrina Spellman mucho más oscura, la serie tiene mucho para mostrar entre líneas.

1 .

Hay muchas referencias a The Craft ( 1996 ), también conocida como Jóvenes Brujas . Cuando vemos el plano de Sabrina con las Hermanas Espeluznantes es inmediato el recuerdo de Neve Campbell , Fairuza Balk , Robin Tunney y Rachel True en el póster de su película.

2 .

En el sexto episodio de la serie hay una clara referencia a A Nightmare on Elm Street ( 1984 ) con Harvey utilizando la misma camiseta y estando en la misma posición que el personaje interpretado por Johnny Deep en la película.

3 .

Más allá de lo anterior, todo el episodio seis de la serie es una referencia y una gran homenaje a El exorcista ( 1973 ). Si bien no tenemos la inolvidable escena del vómito verde sí abundan los planos idénticos a los de la cinta original ( aquí pueden ver todas las similitudes).

4 .

Vemos a los protagonistas de la historia en el cine frente al clásico zombie de 1968 de George Romero , Night of the Living Dead .

5 .

Durante el primer episodio encontramos otra referencia a Night of the Living Dead ; esto es cuando Harvey bromea con Sabrina y le dice “¡Vienen por ti, Bárbara !”.

6 .

7 .

Otra referencia que encontramos en la serie a The Craft es en el conjuro que hace Sabrina diciendo “ligero como una pluma, rígida como una tabla”: es el mismo que utilizan las jóvenes brujas en la película.

8 .

9 .

10 .

Se hace referencia a The Witch cuando Hilda y Zelda van a buscar una cabra Narciso Negro para el gran bautismo con Beelzebub . Si bien la cabra pasa a segundo plano nos recuerda mucho a Black Phillip de la película de 2015 .

11 .

12 .

Creo que muchos se dieron cuenta que Harry Potter está presente en la serie. Si bien no de forma directa, sí podemos encontrar similitudes. A Sabrina le dicen mestiza, al igual que a Hermione le dicen Muggle; ambas son cuestionadas por no ser “puras”. Otra similitud la vemos en la existencia de una academia elitista de magia y además que, como Harry Potter, el padre de Sabrina es uno de los brujos más poderosos conocidos. ¡Ah! Y no olvidemos que la estética del logo del Instituto Baxter se asemeja mucho al de Howards.

