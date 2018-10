16 cameos que seguramente no recuerdes – Grey’s Anatomy

La decimoquinta temporada de Grey’s Anatomy llegó y no podemos creer como ya ha pasado tanto desde su estreno en 2005. Imaginen que, con tantas temporadas, muchos fueron los actores y las actrices que han pasado por el show. No nos referimos sólo al elenco recurrente, sino a todas las estrellas invitadas. Muchas de ellas recién estaban iniciando sus carreras, por lo cual pasaron desapercibidas ante nuestros ojos. Al volver a ver la serie, nos sorprendemos al descubrirlos. Es por eso que aquí hacemos un repaso de 16 rostros de estrellas que han pasado sin que lo notemos por las historias de Grey’s Anatomy.

1 . Kyle Chandler

Antes de ser Eric Taylor en Friday Night Lights y protagonizar Bloodline, pasó por Grey’s Anatomy. Él fue el policía que falleció luego de la explosión de la bomba que contenía un paciente. Esto fue en los episodios It’s the End of the World (S02E16) y As We Know It (S02E17). También lo vimos como uno de los fantasmas que se le aparecen a Meredith en Drowning on Dry Land (S03E16) y Some Kind of Miracle (S03E17).

2 . Jesse Plemons

Ganó reconocimiento como Todd en Breaking Bad. Aunque mucho antes de eso, y de ser también Ed Bloomquist en Fargo o de ser parte de Black Mirror como Robert Daly en USS Callister (S04E01), en 2006, interpretó a Jake Burton en el episodio Yesterday (S02E18).

3 . Tessa Thompson

Mucho antes de ganar reconocimiento, o de convertirse en Valkyrie en la película Thor: Ragnarok también pasó por el, en ese entonces, Seattle Grace. Ella interpretó a Camille Travis en dos episodios de la segunda temporada de la serie: Deterioration of the Fight or Flight Response (S02E26) y Losing My Religion (S02E27).

4 . Maggie Siff

Si bien muchos la conocieron por sus papeles en Billions o Mad Men, ella fue Tara en Son of Anarchy. Aunque mucho mucho antes de eso, en 2007, interpretó a Ruthie Sales en el episodio The Heart of the Matter (S04E04).

5 . Leslie Odom, Jr.

Reconocido por su inolvidable papel de Aaron Burr en Hamilton, papel que lo llevó a ganar un Tony como mejor actor en un musical, también pasó por Grey’s anatomy. Interpretó en 2008 a P.J. Walling en el episodio There’s No ‘I’ in Team (S05E05).

6 . Demi Lovato

La actriz y cantante, ex chica Disney, pasó por la serie hace muchos años. Mientras se alejaba de Disney, participó en 2010 de Grey’s Anatomy interpretando a una paciente, fue Hayley May en el episodio Shiny Happy People (S06E22).

7 . Katie Lowes

Antes de ser Quinn Perkins en Scandal, Lowes pasó por otras producciones de Shondaland. La actriz participó del primer spin-off de la serie, Private Practice, como Kendra Walker. Pero luego de esa participación, volvió a Shondaland interpretando a Blood Donor en 2011 en el episodio Unaccompanied Minor (S07E22).

8 . Mae Whitman

Mucho antes de Amber Holt en Parenthood y ni hablar de su protagonismo en la serie de Netflix, Good Girls, pasó por Grey’s Anatomy. Esto fue en 2007 donde interpretó a Heather Douglas en dos episodios titulados Six Days, parte 1 y parte 2 (S03E11/12).

9 . Bellamy Young

La conocimos como Beth Clemmons en Criminal Minds, pero también ganó reconocimiento de la mano de Shonda en Scandal interpretando a Mellie Grant. Aunque mucho antes de esto, en 2007, ella pasaba por Grey’s Anatomy interpretando a Kathy en el especial de dos episodios The Other Side of This Life (S03E22/23).

10 . Michaela Watkins

Mucho antes de protagonizar Casual, e interpretar a Valerie Meyers, Watkins pasó por Shondaland en 2006. Interpretó a Nikki Rattlin en el episodio Superstition (S02E21).

11 . Dylan Minnette

Su salto a la fama vino de la mano de la producción de Netflix, 13 Reason Why. La realidad es que desde muy pequeño Dylan viene participando de distintas producciones. Así fue como siendo solo un niño participó en 2007 del episodio Haunt You Every Day (S04E05).

11 . Millie Bobby Brown

¡Eleven! Es que mucho antes de terminar en Stranger Things, la pequeña Millie participó de Grey’s Anatomy. Ella interpretó a Ruby en 2015, en el episodio I Feel the Earth Move (S11E15).

13 . Alexandra Billings

La conocimos aún más gracias a Transparent donde interpretó a Davina, luego participó de Goliat como Martha Wallace. Pero mucho antes de eso, en 2006, Billings obtuvo un crédito por participar en el episodio Where the Boys Are (S03E07).

14 . Jamie Chung

Actualmente la vemos ser parte del universo X-Men donde interpreta a Clarice Fong (Blink) en The Gifted. A ella también la vimos interpretar a Mulan, en Once Upon a Time. Pero antes de esto, en 2010, interpretó a Trina Pais en el episodio Adrift and at Peace (S07E10).

15 . Elisabeth Moss

Gracias a Mad Men Elisabeth Moss ganó notoriedad, ni hablar de su protagónico en The Handmaid’s Tale que nos deja a alucinando y la llevó a ganar un Golden Globe. Antes de todo eso, en 2007 participó en el episodio My Favorite Mistake (S03E19).

16 . Mandy Moore