16 curiosidades que debes saber sobre la genial serie basada en ¿superhéroes? – The Boys

La peculiar serie de The Boys nos tiene a todos enganchados, pues narra una historia de superhéroes completamente diferente a las que hemos visto: no solo está llena de violencia sino que presenta a estos superhéroes como los malos de la historia. The Boys nos muestra los daños colaterales causados por estos justicieros cuando se enfrentan a sus enemigos. The Seven son, a grandes rasgos, un grupo de superhéroes corruptos y con la fama hasta la cabeza que son capaces de lo que sea.

Como sabemos que ya viste la temporada completita y deseas conocer más de la serie basada en el cómic Garth Ennis y Darick Robertson, hemos recolectado 16 datos curiosos que de seguro no sabías.