16 curiosidades sobre la mejor serie de terror de los últimos años – The Haunting of Hill House

Nuestra fascinación por la reciente versión del clásico de Shirley Jackson sigue creciendo y estamos más que entusiasmados por conocer que le deparará en el futuro a esta espectacular obra de calidad cinematográfica que ha logrado convertirse en toda una revelación en materia de terror psicológico.

Escrita y dirigida por Mike Flanagan (Hush, Oculus), The Haunting of Hill House se robó no solo el corazón de los amantes del género, sino de la crítica especializada, quien, entre otros aspectos, ha destacado aquellos increíbles juegos de cámara y la atmósfera de extrema tensión generada a través de sus intrigantes 10 episodios.

A continuación, te contamos algunos datos que quizá no conocías sobre la serie del año.