16 momentos en los que Joyce se demostró como la mejor madre de Hawkins – Stranger Things

La tercera temporada de Stranger Things nos dejó a todos emocionados. La serie logró dar un puntapié haciendo que volvamos a amarla como cuando se estrenó. De todos sus personajes muchos son los que tienen nuestros corazones, y uno de ellos es Joyce.

Joyce Byers supo desde la desaparición de Will que algo extraño sucedía y a pesar que todo un pueblo insistía con que estaba muerto ella no se rindió, al contrario: persistió y hasta se puso la capa de superheroína para salvar no solo a su familia sino a todo el pueblo.

Por eso se merece un TREMENDO homenaje. Aquí 16 momentos en los que Joyce se demostró como la mejor madre de todo Hawkins.