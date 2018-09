Buffy: La Cazavampiros es de esas series que, a pesar que pasen más años desde su estreno y su final, no podemos dejar de mencionar. Somos muchos los fans que la seguimos extrañando y siempre que podemos la volvemos a ver. Es por eso que siempre nos ponemos melancólicos y nostálgicos para recordar momentos ¡Y PAREJAS! de la serie. Porque, seamos justos: un show no sería lo que es o fue sin sus complejidades humanas (bah, en este caso, humanas, no humanas…).

Aquí les dejamos 16 parejas que vimos en la serie. Porque más allá de los monstruos, vampiros y evitar que el mundo se acabe, el amor inundó la pantalla.