17 curiosidades que necesitas saber para conocer más a Tyra Banks – America’s Next Top Model

La conocemos por ser la cara de America’s Next Top Model; fue la flamante conductora y cara de la competencia por mucho tiempo. Tyra Banks es mucho más que la cara del reality show más conocido de modelaje: es una artista multifacética ya que modela, actúa y hasta canta. Por eso hoy vamos a conocer un poco más sobre ella. Nacida un 4 de diciembre de 1973, Tyra Lynne Banks es más que una cara bonita y una conductora de televisión. Por eso hoy les traemos 17 datos que no puedes perderte sobre Tyra Banks para conocer aún más a la creadora del reality de moda que nos enloquece.

1 . Ella fue una de las primeras Ángeles de Victoria’s Secrets. Fue gracias a esa línea que logró llegar a la fama.

2 . Antes de America’s Next Top Model su primer papel en la TV fue como Jackie en El Príncipe del Rap donde interpretaba a la ex novia de Will Smith en la cuarta temporada de la serie.

3 . Tuvo otras participaciones en series de televisión como lo fue en Felicity.

4 . Pudimos verla en un episodio de Shake It Up interpretando a Mrs. Burke. También la vimos como Bichette en Glee (S05E06).

Tyra en Glee.

5 . En 2005 tuvo su propio talk show, The Tyra Banks Show, que se emitió hasta mediados del 2010.

6 . Ella no solo fue la presentadora y jurado de America’s Next Top Model sino que además es productora ejecutiva del show.

7 . En 1995 debutó en cine en la película Higher Learning donde interpretó a Deja.

8 . Banks pasó por la música también: es una de las tantas personas que van cambiando su rostro en el vídeo de Black or White de Michael Jackson.

9 . Junto a otras supermodelos como Linda Evangelista, fue parte del video musical de George Michael de la canción Too Funky.

10 . También se atrevió a cantar: en 2004, cuando grabó su primer y único sencillo, Shake Ya Body.

11 . PERO volvió a la música para interpretar un sencillo con la estrella de la NBA Kobe Bryant. El título del tema fue K.O.B.E.

12 . Co-protagonizó junto a Lindsay Lohan la película Life-Size donde ella era una muñeca llamada Eve que se convertía en persona. Además, interpretó la canción de la película que se tituló Be A Star.

13 . En 2015 no solo cantó sino que estrenó su videoclip de Bootyful donde estuvo acompañada por las concursantes de ANTM de la temporada 22 como publicidad de su línea de cosméticos Tyra Beauty.

14 . Fue parte de las películas Love Stinks (1999), Coyote Ugly (2000) y Halloween: Resurrection (2002) con diversos papeles.

15 . También en 2009 se interpretó a ella misma en la película protagonizada por Miley Cyrus titulada Hannah Montana: la película.

16 . Además de pasear por la pasarela, la televisión. el cine y la música, Tyra publicó su primer libro titulado Modelland en 2011.