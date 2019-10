17 episodios de Breaking Bad que debes ver para entender la película

Los 62 episodios de Breaking Bad son, en conjunto, una experiencia EXCELENTE para cualquier persona, seriéfilo o no. Con la película secuela El Camino a estrenarse el próximo 11 de Octubre en Netflix, lo mejor sería volver a ver toda la serie, ya sea para refrescar la memoria o simplemente ponerse en sintonía. Pero casi 62 horas es mucho para ver por segunda o tercera vez, y es casi imposible si al día de hoy no se ha propuesto ese atracón.

Desde Spoiler Time te damos una mano y completamos una lista de episodios esenciales de Breaking Bad para que no te confundas cuando te sumerjas en la película de dos horas. Esta lista no resume los mejores episodios de la serie sino que analiza aquellos que son más importantes para la comprensión de la serie junto con lo que creemos que será pertinente para la narrativa en curso de Jesse en el orden en que fueron lanzados.

1 . Temporada 1, Episodio 1: Pilot

El puntapié debe estar, sí o sí. Comprenderemos exactamente por qué Walter White, un simple profesor de química de la escuela secundaria con un trabajo secundario en un lavadero de autos, pasa de enseñar a los estudiantes a cocinar metanfetamina con un ex alumno después de enterarse de que tiene un cáncer de pulmón inoperable.

2 . Temporada 1, Episodio 2: The Cat’s Out of the Bag

Esta es la primera de muchas veces que Walt y Jesse usan ácido fluorhídrico sobre la serie cuando eliminan los cadáveres. Aunque Jesse intenta evitar matar a toda costa, esta es una enseñanza a futuro, por eso es importante: se vienen cambios en el joven Pinkman.

3 . Temporada 1, Episodio 4: Cancer Man

Toda la familia de Walt se entera de que tiene cáncer en este episodio, pero la razón principal para mirar este episodio es Jesse. Esta es la primera y la última vez que vemos a su hermano pequeño, aparentemente perfecto, Jake, junto a sus padres. Jesse tiene una relación tensa con su familia debido a su consumo previo de drogas, cosa que su hermano también hace pero que lo oculta bien. Dado que la película gira en torno a Jesse, podría comunicarse con ellos nuevamente. A su vez, ver la lealtad de Jesse es algo que comienza aquí y no terminará nunca.

4 . Temporada 1, Episodio 6: Crazy Handful of Nothin’

Walt se afeita la cabeza, se queda con el aspecto de aquí al final de la serie. Utiliza el apodo de Heisenberg por primera vez durante un negocio de drogas, el mismo que se convierte en sinónimo de la metanfetamina azul que cocina a lo largo de la serie. También se prueba el icónico sombrero de Heisenberg por primera vez y, cuando lo hace, muestra los primeros signos reales de su descenso a un villano parecido a Scarface.

5 . Temporada 2, Episodio 8: Better Call Saul

Infaltable episodio. Saul Goodman, el adorable y rápido abogado, se presenta y se convierte en el asesor legal de Walt y Jesse y en el futuro lavador de dinero. Figura clave, y como ya sabemos tiene su propio spin off.

6 . Temporada 2, Episodio 12: Phoenix

Uno de los episodios más oscuros de la serie. Walt no hace nada, horriblemente permite que la novia de Jesse, Jane, se ahogue en su vómito de adicta a la heroína. Es un secreto que le guarda a Jesse durante mucho tiempo y que puede volver a visitarse en El Camino. Es aún más desgarrador cuando te enteras de que Walt estaba hablando con el padre de Jane, sin saberlo, momentos antes en un bar. El momento solidifica el punto de inflexión de Walt en la serie cuando realmente comenzó su descenso a un villano insensible.

7 . Temporada 3, Episodio 1: No Más

La esposa de Walt, Skyler, se da cuenta de que es un traficante de drogas y Walt intenta dejar el negocio, declarando que no es un criminal y que no quiere serlo. Durante una conversación con Walt, Jesse le dice: “O huyes de las cosas o las enfrentas”. Él dice que se trata de “aceptar quién eres realmente”. Ese es un consejo que probablemente sea válido en El Camino cuando Jesse regrese a casa para enfrentar sus errores y hacer las paces.

8 . Temporada 3, Episodio 7: One Minute

Walt cambia de opinión y está trabajando nuevamente para Gus. Alista a Jesse para comenzar a cocinar con él. Mientras tanto, Jesse le dice a Walt que ha “perdido todo” desde que trabajó con el “gran Heisenberg” después de ser atacado por el cuñado de Walt, Hank. La unión de los dos ¿héroes? de la serie ya no es la misma.

9 . Temporada 4, Episodio 6: Cornered

Más allá que Walt pronuncia uno de sus discursos más memorables de la serie, lo más importante es que el episodio muestra que, si se le da la oportunidad de tener éxito y es conducido por las personas adecuadas, Jesse podría hacer algo bueno. El episodio destaca la lealtad de Jesse hacia Gus Fring y, sobre todo, hacia Mike. Eso está en contraste directo con el lugar a donde la relación de Jesse con Walt lo ha llevado.

10 . Temporada 4, Episodio 11: Crawl Space

Casi cada momento de este episodio es acción sin parar. Gus ha terminado de trabajar con Walt y lo quiere muerto. Jesse dice que no trabajará para Gus a menos que Walt se mantenga con vida. Gus, de mala gana, le dice a Walt que lo dejará mientras se comporte. Al final del episodio, Walt se quiebra cuando descubre que le falta todo su dinero extra a causa de su esposa y comienza a reírse locamente. Bryan Cranston fue nominado para un Emmy por su actuación en este episodio. También vale la pena saber que el tipo de sangre de Jesse (A negativo) y una alergia a la eritromicina se mencionan en este episodio. Esa última parte parece demasiado aleatoria para mencionarla sin que tenga un papel en algún momento, ¿no?

11 . Temporada 4, Episodio 13: Face-Off

Jesse y Walt se unen para matar a Gus en una de las muertes televisivas más inesperadas. Al final del episodio, se revela horriblemente que Walt engañó a Jesse para que creyera que Gus envenenó a un niño, el hijo de la entonces novia de Jesse, Andrea, cuando era Walt todo el tiempo. Walt ha estado manipulando a Jesse todo el tiempo y es realmente un monstruo en este momento.

12 . Temporada 5, Episodio 2: Madrigal

Con Gus desaparecido, aprendemos sobre Madrigal, la compañía propietaria de su compañía de pollos, Los Pollos Hermanos. Walt, Jesse y Mike eventualmente comienzan una nueva operación de metanfetamina bajo el liderazgo de una mujer inquieta llamada Lydia.

13 . Temporada 5, Episodio 7: Say My Name

Epicidad a más no poder. El discurso de Walt al comienzo nos da una idea de la genialidad que se viene. Este es el episodio final de Mike en el programa. Walt accidentalmente le dispara y luego se da cuenta de que no tenía que suceder. Mike, increíblemente molesto, le dice a Walt que se calle y le permita morir en paz. El creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, dijo que la muerte de Mike es uno de sus momentos favoritos… y es el de muchos.

14 . Temporada 5, Episodio 8: Gliding All Over

Walt está en la cima del mundo, recaudando millones, demasiado dinero para lavar incluso, y Skyler revela una enorme pila en una unidad de almacenamiento. Pero, Walt se pone demasiado cómodo en siendo el mejor, y es un error. Justo como Gus predijo temporadas antes, fue descuidado y no se dio cuenta o no le importa que haya dejado evidencia abierta. Hank encuentra la copia de Walt de Hojas de hierba de Walt Whitman en el baño y ve que está firmada con una dedicatoria de G.B. En los momentos finales del episodio, se da cuenta que Walt es Heisenberg.

15 . Temporada 5, Episodio 11: Confessions

Walt chantajea a Hank haciendo una cinta de confesión falsa en la que nombra a Hank como uno de sus socios en su operación de metanfetamina. Jesse dice en voz alta que sabe que Walt mató a Mike. Walt intenta enviar a Jesse fuera de la ciudad para asegurarse de que no le cuente a nadie sobre su mal comportamiento. Jesse finalmente descubre la verdad sobre el envenenamiento de Brock y pone su mirada en Walt. Aaron Paul ganó el Emmy por su actuación en este episodio.

16 . Temporada 5, Episodio 14: Ozymandias

Este es el episodio donde todo se desmorona. Si tienes tiempo, querrás volver y ver los últimos 8 minutos finales del episodio 13. Hank y su compañero son asesinados y Walt le entrega a Jesse a Todd y su tío supremacista blanco. Lo encadenan y lo obligan a trabajar para él, amenazando la vida de su antigua novia Andrea y su hijo Brock si no lo hace. Para empeorar las cosas, Walt le dice a Jesse que vio morir a su antigua novia Jane. Walt luego se pelea con su familia y secuestra a su hija Holly, pero vuelve en sí y la deja en una estación de bomberos. Al final del episodio, Walt desaparece con un barril previamente enterrado lleno de su efectivo. TV Guide lo nombró como el mejor episodio de televisión del Siglo XXI. ¿Está mal esa calificación? No.

17 . Temporada 5, Episodio 16: Felina

Este es solo un episodio obvio para ver dónde se quedó Jesse al final de Breaking Bad. El acto final de Walt para salvar a su ex alumno y compañero es emocionalmente desgarrador. Se le ha llamado uno de los mejores finales de todos los tiempos.