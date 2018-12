17 estrenos en Netflix esta semana

No hay duda que uno de los estrenos más esperados para esta semana es ROMA de Alfonso Cuarón, película que por supuesto no deben dejar de ver, pero como en este espacio hablamos de televisión y series, eso que alimenta siempre nuestros gustos hablaremos del especial navideño de Chilling Adventures of Sabrina llamado Un cuento invernal donde veremos como pasa la familia Spellman esta fiesta mortal en el mundo de las brujas.