18 curiosidades para saber más sobre La Venganza de los Sith

En 2005 llegaba el final de la saga precuela donde veríamos al fin como Anakin Skywalker cruzaba definitivamente al Lado Oscuro para convertirse en Darth Vader. Esta era una de la más esperadas de esta saga e incluso, en su momento, era la última película que se filmaría. Sin embargo, y como ya sabemos, luego Walt Disney Company compró Lucasfilm, ampliando el universo al presentarnos nuevas secuelas, historias que continuaban el legado.

Más allá del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, nosotros seguimos realizando nuestro homenaje a la saga y aquí les dejamos 18 curiosidades para saber más sobre Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith.