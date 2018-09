18 piezas de fan-art para recibir la nueva temporada – BoJack Horseman

El próximo 14 de Septiembre regresa a Netflix el caballo parlante más famoso de los 90. BoJack Horseman estrena su quinta temporada, continuando con el éxito que comenzó en Agosto del 2014. Luego de una cuarta temporada muy exitosa y profunda, que nos dejó a un BoJack mucho más maduro, que tuvo que enfrentarse a sus demonios familiares y a su propia tendencia a la autodestrucción, nos encontraremos a nuestro caballo favorito con un nuevo trabajo entre sus manos, la serie Philbert y, probablemente, sus mil formas de echarlo todo a perder.

Mientras esperamos el ansiado día de estreno, disfrutemos un poco del fan-art que colma las redes acerca de esta serie animada que ya es un clásico.

1 . BoJack y Diane. ¿Qué sucederá con ellos, ahora que Diane dejó a Mr. Peanutbutter?

2 . Todd y su sexualidad. Una temática que esperamos continúen explorando esta temporada.

3 . Los demonios de BoJack tienen nombre: son sus padres, Beatrice y Butterscotch.

4 . Honey Sugarman, la abuela de BoJack, donde probablemente empezó todo.

5 . Otra versión del pequeño BoJack y sus padres.

6 . ¿Lograrán reconciliarse definitivamente Todd y BoJack?

7 . Sarah Lynn, todavía nos duele tu partida.

8 . Todd y los videojuegos son una combinación que no lleva a nada bueno.

9 . ¿Qué será de Mr. Peanutbutter ahora que ya no está con Diane?

10 . ¿Logrará Princess Carolyn convertirse en madre?

11 . Say when.

12 . ¿Don Draper o BoJack Horseman?

13 . ¿Jesse Pinkman o Todd Chávez?

14 . You gotta get your shit together!

15 . En el fondo, todos están atravesados por BoJack.

16 . Un BoJack realista.

17 . ¿Habrá posibilidades de reconciliación?