19 datos que debes saber para conocer más a Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

La conocimos como Poussey Washington, personaje al cual amamos (y amaremos por siempre). Su estadía en Orange Is The New Black fue clave para que su salto a la fama fuera más alto: su papel en particular terminó siendo más importante de lo que se pensaba ya que su fallecimiento fue el disparador para un giro en la historia que sigue dando que hablar. En 2017 comenzó a interpretar a Moira en la producción de Hulu, The Handmaid’s Tale, papel que la llevó a tener varias nominaciones a los Emmy. Además que este año logró ganar, gracias a Moira, un Emmy por Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática en 2018. Ok, sabemos mucho de su costado actoral, pero ¿cuánto realmente sabemos de ella? Nacida el 15 de Abril de 1987, aquí les dejamos 19 datos que debes saber para conocerla más.

1 . Los padres de Samira son pastores de la Alianza Unida Iglesia Baptista de Cristo.

2 . Tiene dos hermanos: Aiyana Kai Ma’at y Joshua Wiley.

3 . Se debe destacar que sus padres son considerados pilares de la comunidad religiosa LGBT: la Iglesia Bautista Covenant fue la única iglesia bautista en Washington D. C. que realizó uniones de personas del mismo sexo en 2007.

4 . Wiley realizó sus estudios en la Escuela de Duke Ellington de las Artes en Washington D. C., y luego asistió a la Juilliard School en Nueva York, donde se graduó en 2010.

5 . Comenzó su carrera actuando principalmente en teatro.

6 . Su primer papel en televisión fue en Unforgettable (2011-2016) donde interpretó a Gina en dos episodios (S01E01/02).

7 . En la pantalla grande participó de la comedia The Sitter de 2011, interpretando el papel de Tina. La película estaba protagonizada por Jonah Hill.

8 . En 2011 interpretó a María en la producción de teatro Love’s Labour’s Lost del Teatro Público del Festival de Shakespeare de Nueva York.

9 . En la Juilliard School cursó junto a Marco Ramírez, guionista de Orange Is The New Black, y además con Danielle Brooks, nuestra amada.

10 . Fue Marco Ramírez quien le informó de los castings que se iban a realizar para OITNB, y cuando Brooks obtuvo el papel para Taystee ella decidió acudir.

11 . La misma Danielle Brooks la ayudó a prepararse para la audición.

12 . Tuvo participaciones en distintas series como Person of Interest (2012), Law & Order: Special Victims Unit (2015) y en Ryan Hansen Solves Crimes on Television (2017).

13 . Participó en una película independiente dirigida por Raymond De Felitta en 2014 titulada Rob The Mob.

14 . Fue parte del universo de The Walking Dead ya que ella es quien da voz al personaje de Michonne en el videojuego The Walking Dead: Michonne.

15 . En 2016 volvió al teatro donde interpretó una obra de Quiara Alegría Hudes llamada Daphne’s Dive.

16 . Ese mismo año fue parte de la película basada en hechos reales llamada 37, interpretando a Joyce Smith.

17 . Ha trabajado como modelo teniendo apariciones en Maniac Magazine, como también fue portada de la revista Out en 2014, junto a Sam Smith, Ellen Page y Zachary Quinto.

18 . En 2015 fue galardonada con el Premio a la Visibilidad de la Human Rights Campaign. Esto se debió porque ella siempre fue aceptada y querida por sus padres, más allá de su orientación sexual, algo que ella defiende.