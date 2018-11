19 estrellas invitadas que seguramente no recuerdas – The Nanny

El pasado 3 de noviembre se cumplieron 25 años del estreno de The Nanny, una de las comedias más exitosas de la década de los ’90s la cual estaba protagonizada por Fran Drescher en el papel principal de Fran Fine, la niñera de la casa Sheffield. La serie de ocurrencias y la personalidad tan particular de esta chica le dieron varios dolores de cabeza a Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), el señor de la casa, padre de tres hijos, Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury) y Grace (Madeline Zimal), y productor de Broadway. Gracias al trabajo del señor Sheffield, y por supuesto al éxito de la comedia, desfilaron un par de luminarias exitosas de la época y unas más que aún siguen vigentes que seguro no recuerdas. Es por ello que en este artículo que repasamos las participaciones más importantes del show.

James Marsden – “The Nanny” (S01E01) / “The Nuchslep” (S01E04)

El ahora conocido Teddy de Westworld comenzó su carrera actoral en 1993, siendo una de sus primeras participaciones dar vida Eddie, el primer amor de Maggie.

Rita Moreno – “The Gym Teacher” (S01E19)

Antes de One Day at a Time, Rita Moreno, una de las estrellas de West Side Story, se convirtió en la dura instructora de deportes de Maggie, misma que en su juventud atormentó a Fran.

Michael McKean – “Franny and the Professor” (S03E02)

Muchos años antes de convertirse en el hermano de Jimmy en Better Call Saul, Michael McKean interpretó al hermano de C.C. quien ayudó a Fran a ganar Jeopardy.

Jane Seymour y Joe Lando – “The Unkindest Cut” (S03E11)

A la par que La Niñera, A&E triunfaba con Dr. Quinn, Medicine Woman. Es así que el éxito de los dos shows quedó unido después de que la familia Sheffield visitó Hollywood luego de una de las tantas travesuras de Brighton.

Elizabeth Taylor y Rosie O’Donnell – “Where’s the Pearls?” (S03E21)

La leyenda del cine Elizabeth Taylor participó en la comedia de la CBS junto a Rosie O’Donnell con quien en ese entonces había trabajado en la película live-action de Los Picapiedra.

Titles: La niñera, Where’s the Pearls?

People: Elizabeth Taylor, Fran Drescher, Rosie O’Donnell

Photo by CBS Photo Archive/CBS via Getty Images – © 1996 CBS Photo Archive

Jason Alexander – “The Tart with Heart” (S04E01)

Otro pequeño crossover que se dio fue con Seinfeld (NBC) a través de Jason Alexander quien interpretó a un no vidente con el que trata de salir Fran después de que Maxwell se retractara de sus palabras de amor que le dijo en Paris.

Titles: La niñera, The Tart with Heart

People: Fran Drescher, Jason Alexander

Photo by CBS Photo Archive/CBS via Getty Images – © 1996 CBS Photo Archive

Donald Trump – “The Rosie Show” (S04E04)

Muchos años de convertirse en el presidente de los EE.UU., Donald Trump fue un invitado de la comedia en el capítulo donde curiosamente Fran sustituye a Rosie O’Donnell en su programa de variedades. PD: O’Donnell y Trump trabajaron en el mismo episodio mucho antes de la discusión que los llevara a odiarse mutuamente.

Jon Stewart – “Kissing Cousins” (S04E13)

El famoso cómico, actor, escritor y productor fue parte del show con un papel bastante picante para la época, al interpretar a un interés amoroso de Fran. Luego los dos descubren ser familia. ¡Un tema fuerte para la época!

Bette Midler – “You Bette Your Life” (S04E23)

Si algo tenía Fran era el carisma para tratar con todo tipo de personas, y peso a los disgustos de su jefe, ella podía congeniar muy bien, e incluso ayudar, a superestrellas de Broadway como Bette Midler.

Pamela Anderson y Shemar Moore – “The Heather Biblow Story” (S04E24)

La entonces famosa modelo Pamela Anderson participó dos veces en la serie dando vida a Heather Biblow, una de las archirivales de Fran. En el segundo episodio vemos un cameo del protagonista de Criminal Minds y SWAT, Shemar Moore.

THE NANNY, Rachel Chagall, Fran Drescher, Pamela Anderson, ‘Danny’s Dead and Who’s Got The Will?’, (Season 4, aired 1/8/97), 1993-99, ?? CBS / Courtesy: Everett Collection

Alicia Machado – “The Boca Story” (S04E25)

La presencia latina también se hizo sentir el sitcom a través de Alicia Machado, quien era Miss Universo en esos momentos. El carisma de la joven la llevó a tener un pequeño cameo junto a la famosa niñera.

Céline Dion – “Fran’s Gotta Have It” (S04E26)

Siendo ya una estrella de la música consolidada y a meses del éxito mundial de My Heart Will Go On, el tema de Titanic, Céline Dion fue buscada por el señor Sheffield para llevarla a Broadway y por supuesto la nana Fine metió la pata.

Roseanne Barr – “The Morning After” (S05E01)

A meses de haber finalizado Roseanne, la protagonista Roseanne Barr hizo un cameo en la sitcom de CBS para dar vida a Sheila, la prima de Fran, quien le ayudó con asuntos del amor.

Elton John – “First Date” (S05E02)

Otra estrella musical fue el músico y compositor Elton John, a quien Fran conoció después de que Maxwell la llevara a un concierto del mismo.

Titles: La niñera, First Date

People: Fran Drescher, Elton John

Photo by CBS Photo Archive/CBS via Getty Images – © 1997 CBS Photo Archive

Ray Charles – “Fair Weather Fran” S05E08)

No solo fue un cameo, el genio de la música Ray Charles dio vida a Sammy, el interés amoroso de la abuela Yetta.

Michael Bolton – “Rash to Judgment” (S05E11)

Tal vez en estos momentos no recuerdes o no sepas quién es Michael Bolton, pero seguro alguna vez has escuchado When a Man Loves a Woman, por lo que ya te podrás dar cuenta del éxito de este músico que tuvo una extraña situación con Fran y su sarpullido.

Ray Romano – “The Reunion Show!” (S05E18)

Todos amaban a Raymond en la década de los ’90s y Ray Romano también participó como uno de los excompañeros de escuela de Fran y Val.

Whoopi Goldberg – “The Pre-Nup” (S05E20)

En los ’90s nadie podía olvidar a Whoopi Goldberg como Oda Mae Brown en Ghost, o como la hermana Mary Clarence en Sister Act, así que siendo una figura tan importante para la década ella formó parte del show como una fotógrafa de perros que sería la encargada de la sesión para la boda de Fran y Max. También apareció como ella misma en el episodio 8 de la sexta temporada: Making Whoopi.

Chris Elliott – “Oh, Say, Can You Ski?” (S06E09)

Tal vez en estos momentos lo recuerdas como Mickey, el padre de Lily en How I Met Your Mother. Pero en los ’90s, Chris Elliott era un actor de comedia recurrente en varias producciones siendo una de sus participaciones más exitosas la de Dom en There’s Something About Mary; esta misma lo llevó a participar en la última temporada de la exitosa comedia de la CBS.