20 momentos clave que la gran Brienne de Tarth atravesó en el show – Game of Thrones

Brienne de Tarth… ¿Quién no la ama? Llegó al show demostrando que una mujer puede blandir la espada de la misma manera que los grandes caballeros y que las promesas y juramentos se cumplen.

Es de los personajes más leales de la serie; pensemos que, a pesar que Lady Catelyn Stark había fallecido, ella hizo todo por conseguir que sus hijas estuvieran sanas y salvas. Además, gracias a ella comenzamos a ver una nueva versión de Jaime Lannister, mucho más humana y vulnerable que la que mostraba antes de conocerla. Muchas veces fue quien dijo las cosas que nadie quería oír, y su no romance con Tormund nos tiene como locos.

Por esto y por mucho más, y porque en A Knight of the Seven Kingdoms tuvimos LA escena emotiva, en este gran evento que es el final de Game Of Thrones nos proponemos a recordar los 20 mejores momentos de Brienne de Tarth dentro de la serie, porque cada una de sus apariciones se que nos quedó grabada a fuego.