2019 fue, es y será el año de la multifacética Maya Hawke

Este ha sido el año de Maya Hawke. La hija de Ethan Hawke y Uma Thurman es una estrella en ascenso y ha brillado con gran fuerza este 2019. Antes de causar este boom en el mundo del entretenimiento no podemos olvidar que Maya Hawke dio vida a Jo March, de Mujercitas para una miniserie de la BBC junto a Kathryn Newton, actriz de Big Little Lies y The Society. Después de tener uno de los papeles más relevantes dentro de la tercera temporada de Stranger Things al interpretar a Robin, la compañera de trabajo en la tienda de helados a lado de Steve Harrington y convertirse en uno de los personajes favoritos de la audiencia, comenzó a darse a conocer mundialmente llenando las búsquedas de internet por el paradero de la actriz.

Maya Hawke también tuvo una aparición en una de las cintas más esperadas del año, Once Upon a Time in Hollywood. A pesar de ser un papel corto, es de gran relevancia para la historia moderna. Ella se puso en la piel de Linda Kasabian, miembro de la Familia Manson en 1969, quien fue parte del grupo que asesinó brutalmente a Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y sus acompañantes. Linda no fue sentenciada por ningún crimen, ya que ella misma accedió a hablar con la policía y contar todos los secretos de la secta de Charles Manson. Ella también fue inspiración para el nombre de la banda británica Kasabian, quienes eligieron el nombre al momento de leer todo sobre los asesinatos de la Familia Manson y la relevancia que tenía la música para él. No olvidemos que el mismo Manson interpretó que la famosa canción Helter Skelter de The Beatles hablaba de una guerra racial entre blancos y negros, y que él creía que los mismos asesinatos podrían ayudar a precipitar la misma guerra.

Este año, Maya Wawke, con apenas 21 años recién cumplidos, ha elegido también dar un giro por el mundo de la música con un doble sencillo que publicó hace unas semanas como teaser para lo que se supone que será su disco debut. Las dos canciones, llamadas To Love a Boy y Stay Open ya están disponibles en streams digitales. Cabe mencionar que fueron co-escritas y producidas por Jesse Harris, quien ya ha colaborado en el mundo del entretenimiento con artistas como Norah Jones y Lana del Rey. Ambas canciones son dos piezas de folk, muy del estilo de las artistas con las que ya ha trabajado Harris, pero con la dulce voz de Maya, podemos predecir que será de un gran deleite para el público femenino. Acá abajo pueden ver el video oficial de To Love a Boy, el cual recuerda mucho a los inicios de Lana del Rey, junto con Soko, artista francesa quien alcanzó éxito mundial con We Might Be Dead By Tomorrow.

Este video fue inspirado en la película Call Me By Your Name (2017), el cual se enfoca en una sirena buscando a un hombre que amó más que al mar. Maya, saliendo de ver la película por segunda vez, escribió la canción como un poema, recordando el romanticismo de la película junto con su espectaculares audiovisuales; después le mandó la letra a Harris y él compuso la música. Juntos decidieron convertirse en una gran dupla musical.

Maya Hawke tiene un gran futuro por venir tanto en el mundo de la TV y el cine como en el de la música. No podemos esperar para escuchar un posible éxito del folk con su angelical voz. ¡Ya queremos más de Maya!