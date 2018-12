21 nuevos estrenos esta semana en Netflix

Vaya sorpresa que nos dio Netflix el pasado fin de semana. Para empezar volvieron las primeras dos temporadas de Rick and Morty y al día siguiente, 1 de diciembre, estrenó la tan esperada tercera temporada.

Una comedia romántica inusual llega desde Francia que lanza una pregunta: ¿qué pasaría si ya no crees en el amor y comienzas a salir con una persona que replantea esa idea, pero al final te enteras que es un amante de alquiler? Ese es el planteamiento de Plan Cœur , en español Plan Corazón , donde Elsa y Jules tendrán que enfrentar esta situación.

No olvidemos los nuevos episodios de Black Lightning; Dynasty, The Good Place y Patriot Act with Hasan Minhaj.