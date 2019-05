21 teorías que finalmente quedaron descartadas – Game of Thrones

Terminó Game Of Thrones y todavía no podemos creerlo. Más allá de las críticas que se puedan hacer a esta última temporada, debemos reconocer que será muy difícil lograr que un producto televisivo genere esta cantidad de fanatismo, por lo menos en un tiempo cercano. Algo que siempre amamos de GOT fue la cantidad de teorías que pensamos, compartimos y buscamos para ir encontrando algo de lógica a todo lo que iba sucediendo: era lo más divertido de ver y leer luego de cada episodio. Aquí les dejamos 21 teorías que finalmente han quedado descartadas. PD: como tenemos sentido de la autocrítica, nos vemos reflejados en MUCHAS.

1 . Arya matando a Cersei

Finalmente no fue Arya quien asesinó a Cersei: la profecía de los ojos verdes no fue con ella. La teoría tenía un gran fuerza ya que la Lannister encabezaba la lista de la pequeña Stark. Una estrategia para que pudiera lograrlo era que asesinara primero a Jaime para poder utilizar su rostro y así liquidar a la entonces Reina de los Siete Reinos. Por supuesto no pasó y muchos aseguran que la profecía de los ojos verdes fue cumplida con la muerte de Littlefinger.

2 . Valonqar

Siguiendo a la muerte de Cersei, no se cumplió la profecía del valonqar: ninguno de sus hermanos menores la asesinó. Ok, murió en los brazos de Jaime pero no asesinada.

3 . Otra vez los ojos verdes

Luego de el cuarto episodio de esta última temporada una nueva teoría salió a la luz: Daenerys sería en realidad los ojos verdes que Arya cerraría para siempre y después de los hechos ocurridos en The Bells queríamos que realmente fuese cierto. Arya estuvo en King’s Landing, incluso alertó a Jon sobre Daenerys pero no sucedió.

4 . Bran Stark el Rey de la Noche

¿Cuánto tiempo y cuántos se aferraron a esta teoría? Durante mucho tiempo se dijo que en realidad Bran Stark, además de ser el Cuervo de tres ojos, era el Rey de la Noche, que la conexión que había entre ambos personajes estaba ligada en que en realidad eran la misma persona. Finalmente en la Batalla de Winterfell descubrimos que en realidad Bran era el gran enemigo del Rey de la Noche ya que representaba a la historia, y sin historia no había nada.

5 . Tyrion Targaryen

Incluso antes que sepamos la verdad sobre la identidad de Jon Snow, había otra teoría dando vueltas: Tyrion Lannister era en realidad un Targaryen, específicamente el la tercer cabeza de dragón representado en el símbolo de la casa. Todo nació en base a comentarios de Tywin Lannister, como así también la pasión que él tenía por los dragones. Además, estos animales mágicos nunca le hicieron daño. ¿Recuerdan que los liberó?

6 . Drogon hembra

Con los avances del episodio cinco de esta última temporada, The Bells, otra teoría salió a flote: Drogon era hembra y había tenido pequeños dragoncitos que venían al ataque contra Euron. Según esta teoría, Drogon se perdió y en ese momento pudo poner huevos, ya que los dragones serían capaces de engendrar sin la necesidad de un macho. Ah, y los había criado. Esto fue, por desgracia, completamente falso: ¡nos hubiese encantado, pero no hay más dragones!

7 . El dragón de hielo

Respecto a los dragones también fue falsa la teoría que decía que debajo de los cimientos de El Muro había un dragón de hielo. Ok, Viserion se convirtió, gracias al Rey del Noche, en una especie de dragón de hielo, pero nada que ver: la existencia de un cuarto dragón quedó completamente descartada.

8 . Sam el historiador

Debemos reconocer que sobre esta teoría hubo un pequeño guiño. Durante mucho tiempo se habló que al final de la serie Sam sería el narrador de la historia, una especie de George R.R. Martin. Si bien él no sucedió, sí fue Samwell Tarly quien ayudó al Maestre Ebrose a escribir Canción de Hielo y Fuego, la historia de Westeros de los últimos tiempos.

9 . ¡Littlefinger estaba vivo!

¡Littlefinger no estaba muerto! Siendo uno de los hombres más astutos no era lógico que no hubiese visto venir su final. Para muchos él tenía la misma habilidad que Arya para modificar su rostro y habría orquestado todo ese engaño para salvar su vida, pero sabemos que no fue así.

10 . Un nuevo Lannister en el Trono

También circulaba la teoría que en realidad Tyrion le había ofrecido a Cersei el siguiente trato: ella ayudaría a ir contra los White Walker y Tyrion aseguraría que su hijo, el que estaba en su vientre, sería el heredero del Trono luego de Daenerys. Esto se fundamentaba en que la madre de dragones no podía tener un heredero.

11 . Jon era supuestamente Azor Ahai

Y Jon no fue nunca Azor Ahai. Él debía asesinar a Daenerys para cumplir esta profecía: Jon era Azor Ahai y Dany su Nissa Nissa, construyendo la clave para poder acabar con el ejército de los muertos. Jon había vuelto de la muerte, el primer indicio de la posibilidad. Ya todos lo sabemos: fue Arya quien asesinó al Rey de la Noche dejando esto completamente descartado…

12 . Jon + Cersei, un amor que no fue

A raíz de la teoría que Jon asesinaba a Daenerys, la cual se cumplió pero a medias, nacía otra. Para muchos, al ser Jon capaz de asesinar a Daenerys para forjar una nueva espada para traer un nuevo amanecer, debía dar un paso lógico y estratégico políticamente hablando: casarse con Cersei y así establecer una alianza para gobernar los Siete Reinos. WTF?!?!?!

13 . Jon + Daenerys al poder

Jon Snow y Daenerys Targaryen gobernarían juntos. La idea se fue diluyendo poco a poco durante esta temporada. Todo empieza a caer cuando Jon descubre la verdad sobre su identidad: se volvió la gran amenaza para Dany sobre lo que anheló toda su vida. Ella intentó de alguna manera poder evitar que esta verdad se propagara y pudieran finalmente gobernar juntos, pero esto fue realmente en vano.

14 . Sansa reina absoluta

El hecho de que Sansa sea finalmente la gran Reina de los Siete Reinos también quedó completamente descartado: no solo no le interesaba eso sino que su misión siempre fue proteger su hogar. Desde la muerte de Ned ella quiso volver a casa y cuando finalmente lo logró no temió en enfrentarse a la Madre de Dragones para proteger el Norte. Terminó siendo una reina, sí, pero del nuevo reino independiente de Winterfell.

15 . Sansa Stark, Tyrion Lannister y el amor que no fue

Desde que Sansa Stark y Tyrion Lannister volvieron a encontrarse muchos tuvieron la esperanza que volvieran a estar juntos como pareja. Ambos hablaron de su época de casados; hasta Sansa reconoció que él fue mejor (?).

16 . Dany y el bebé de Jon

Muchos pensaban que Dany estaría embarazada de Jon, siendo algo que podría hacer que el ahora Targaryen accediera a gobernar junto a ella. A Daenerys la vimos morir sin saber si esto era realmente cierto.

17 . Jon Snow, el único Rey

Jon Snow como ocupante del Trono fue algo que no se cumplió… bah, no se dio para ninguno: el Trono de Hierro dejó de existir bajo el fuego de Drogon.

18 . Rey de la Noche para rato

Muchos fans sostenían que manifestaba que los White Walker seguían vivos y que el Rey de la Noche volvería a pesar de que Arya lo asesinó. Esto claramente quedó descartado.

19 . Bran, el viajero en el tiempo

Se pensaba que Bran podía viajar en el tiempo y en cierta forma poder influir sobre él (no olvidemos lo sucedido con Hodor). En base a esto nació la idea que Bran fue quien enloqueció al Rey Aerys, el Rey Loco, siendo la voz que él escuchaba para que queme a todos.

20 . Bran el Constructor

También se dijo que Bran era en realidad Bran el Constructor: por ser el Cuervo de Tres Ojos y al viajar al pasado y en cierta forma intervenir en él, Bran convencería a su antepasado Brandon El Constructor de crear un muro lo suficientemente fuerte para poder detener al Rey de la Noche.

21 . Daenerys Targaryen como Azor Ahai

Por último, Daenerys Targaryen tampoco fue Azor Ahai. Esta teoría compite cabeza a cabeza con la de Jon ya que Dany también reunía todas los atributos para convertirse en el guerrero de la luz.