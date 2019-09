210 Words Per Minute – Fear The Walking Dead

Desde que Morgan llegó a la serie, pregonó un sólo mensaje: h ay que vivir y aceptar lo que la vida nos da. En una de las mejores conversaciones que tiene con Alicia, él le cuenta que tuvo un momento de su vida en el que se cerró a todo y hasta que pudo aceptar, no sólo que necesita a la gente, sino que también esas personas se pueden morir, pasó mucho tiempo. A pesar de eso, avanzó, creció y bueno, vemos lo que es ahora. A esto le tenemos que sumar lo que vimos en este episodio. Él le dijo constantemente a Grace que ella era valiente por decidir vivir y ahora juntos iban a luchar hasta que a ella no le queden más energías. Por otro lado, Grace le decía que él era el valiente por haberse animado a formar una familia, ya que para ella, eso era el climax de vivir, poder confiar en alguien para siempre. Los dos tenían sus principios muy claros y acá es cuando Morgan falló, hizo todo lo contrario a lo que pregonó y eso fue por que como Grace antes, él ahora tiene miedo vivir.

Algunos podrán decir que el capítulo 10 de la quinta temporada de Fear The Walking Dead fue malo y aunque quisiera darles la razón por algunos motivos, tengo que decirles que fue muy inteligente. Voy a empezar este recap hablando de todo lo bueno que pasó esta semana y luego terminaré con las cosas que no gustan tanto. Entonces, para comenzar, me parece que es necesario que hablemos de el gran trabajo que se hizo entre Grace y Morgan. Si leyeron alguna vez algo de lo que escribo sobre esta serie, saben que no soy muy fan de Morgan, si no leyeron jamás, bueno, se están enterando. El personaje le dio algunas cosas buenas al show porque apareció cuando más lo necesitaban, pero ahora hizo que la serie gire sobre él y no está bueno. En este capítulo, exteriorizaron sus problemas, los compararon con los de Grace y cuando tuvo que elegir, decidió que también era humano y eso está muy bueno.

Este es el motivo por el cual creo que el episodio fue muy inteligente. La serie puso a dos personajes con conceptos de felicidad muy diferentes que complementarían a la otra persona y los dos rompieron con su núcleo para avanzar. En el caso de Grace, ella pudo dar muchos pasos adelante, pero Morgan sólo avanzó. Él pudo hablar de su familia, pudo volver a sonreír, se dio cuenta, como Al, que podían sentir eso otra vez y en vez d seguir su propio consejo, decidió hacer lo que Grace hizo en el pasado, se escondió y evitó amar. Ella necesitaba saber si se iba a morir o no, porque eso estaba haciendo que no disfrute sus vida, que tenga miedo todo el tiempo y la realidad es que así no se puede vivir. Tuvo la posibilidad de tener una respuesta, pero si llegaba a salirle algo, hubiese sido muy difícil avanzar, ya no hay un tratamiento que te haga bien y la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, como Morgan en el pasado, decidió vivir, decidió animarse a permitirse sentir y bueno, si su compañero escapa, no sirve, pero a la larga lo hará.

Está bueno que se hagan estas cosas y si bien el capítulo podría haber sido más divertido, estamos viendo una serie en la que el estado de ánimo de los personajes es importante y juntar a estos dos para sacarles las máscaras está bueno. Además, hicieron que Morgan rompa con todo lo que había promocionado como su nueva vida y hay que hacerle estás cosas a los personajes. Me hubiese gustado que el capítulo termine con ellos haciendo al shopping de su hogar, pero terminó con ellos ayudando a un hombre a morir en paz y los hizo aprender un montón de cosas sobre sí mismos. A algunos los hizo más cobardes y a otros más valientes. Pero si no le pedimos inteligencia en la escritura, nos meremos que los guionistas de Fear The Walking Dead nos hagan lo que quieran. Sí, obviamente quiero que haya un conflicto más grande o más físico, o que encuentren un hogar para defender, pero bueno, mientras me den cosas así, no me voy a enojar taaanto.

Para cerrar con este recap quiero hablar un poco de Dwight porque cuando le dijo a Morgan que escapar para siempre no era una opción, estábamos todos de acuerdo y bueno, eludió el problema. Nosotros sabemos que están todos tratando de cambiar, también queremos que el mundo sea unicornios y flores como dijo Morgan, pero somos conscientes de que eso es sólo una utopía. Jamás van a poder solucionar este problema sin pelear. Sí, sería super valiente que esto pase, pero creo que vamos a llegar al punto al que siempre llegamos en este tipo de show y serán ellos o nosotros. Entonces, jugar, correr y demás, no es una opción. Necesitan pelear y cuando Dwight llamó a propósito a la gente de Logan, pensé que lo que estaba haciendo era terminar él con todo. Por lo que él estaba diciendo era lo que quería, pero en el medio se dio cuenta de lo que dijo Morgan y bueno, si no quieren volver a lo mismo de antes, deben perdonar vidas. Mi mayor problema con esto es que si su idea desde cero era dejarlos vivir, no me sale entender para qué lo llamó. Supongo que quiere mostrarle que son buenos, pero apostemos lo que quieran, ese hombre va a volver y matará a alguien que importa. Este cambio no pasará nunca y en algún momento esperemos que lo entiendas y maten a Logan de una vez por todas.