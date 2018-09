Este mes asistimos al estreno de Maniac, la nueva comedia negra de Netflix protagonizada por Jonah Hill y Emma Stone. La niña mimada de Hollywood finalmente dio el salto a la pantalla chica, uniéndose a otras celebridades como Amy Adams y Julia Roberts, quienes en 2018 decidieron apostar por la ficción televisiva. Con menos de 30 años, Emma ya se ha consagrado como una de las actrices más populares y requeridas de la gran pantalla. Su primer papel cinematográfico fue en la comedia adolescente Superbad (2007), y desde aquel entonces, no ha parado crecer. La actriz ganadora del Oscar ha trabajado con reconocidos directores como el mexicano Alejandro González Iñárritu, Damien Chazelle y Woody Allen, entre tantos otros. A continuación, te revelamos algunos datos curiosos que quizás no conocías sobre este joven talento.

1 . Emily Jean Stone nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona y tiene 29 años.”Jean” era el nombre de su abuela.

2 . Al registrarse en el sindicato de actores debió cambiar su nombre profesional por “Emma”, ya que Emily Stone estaba registrado. La actriz confesó que eligió llamarse “Emma” en homenaje a la ex Spice Girl Emma Bunton.

3 . Su cabello pelirrojo característico en realidad fue una sugerencia del productor Judd Apatow para la película Superbad. Su color natural es rubio y por aquella época lo usaba moreno.

4 . Emma descubrió que padecía de asma en el segundo día de rodaje de Easy A (2010), al sufrir un ataque en medio de una escena descontrolada de sexo.

5 . Una vez que se mudó a Los Angeles, le llevó ocho meses conseguir su primer papel, que fue como Laurie Partridge en la película de televisión The New Partridge Family (2005).

6 . Su coprotagonista en Maniac, Jonah Hill, es un viejo amigo de Emma y según ella una de sus “personas favoritas en todo el mundo”. Ambos se conocieron en Superbad.

7 . En 2007, audicionó para el papel de Claire Bennet en Heroes, que luego fue interpretado por Hayden Panettiere. La actriz expresó que ese fue uno de los peores momentos de su carrera.

8 . Antes de dedicarse a la actuación, trabajó como diseñadora web.

9 . De niña padeció trastornos de ansiedad y por eso a los 9 años escribió el libro I Am Bigger Than My Anxiety. La actriz confesó que aún lo conserva.

10 . Emma y su madre tienen tatuado un pájaro en la muñeca por BlackBird de The Beatles. Las aves fueron dibujadas por Paul McCartney luego de que Emma le escribiera una carta pidiéndoselo.

11 . Es fanática de las Spice Girls y afirma que ellas le enseñaron sobre el poder femenino. Su favorita del grupo es Baby Space (Emma Bunton) y Mel B le envió una vez un saludo sorpresa para una entrevista.

12 . Cuando apenas tenía 7 años, la actriz se rompió los brazos al caer de unas barras paralelas en una clase de gimnasia.

13 . Emma es muy amiga de Jennifer Lawrence y Taylor Swift.

14 . Junto a Ryan Gosling protagonizó tres películas: Crazy, Stupid, Love (2011), Gangster Squad (2013) y La La Land (2016). El dúo dinámico estuvo a punto de realizar Focus, pero en su lugar fueron elegidos Will Smith y Margot Robbie.

15 . Estuvo en pareja 4 años con el actor británico Andrew Garfield, a quien conoció durante la filmación de The Amazing Spider-Man (2012).

16 . The Jerk, Annie Hall, Hocus Pocus y Beetlejuice son las películas que despertaron su fascinación por la actuación.

17 . La actriz ha dicho que su voz baja y áspera se debe a que durante sus primeros seis meses de vida sufrió varios cólicos, por lo cual gritaba las 24 horas, desarrollando nódulos en la garganta a muy temprana edad.

18 . Antes de La La Land, cantó en las películas The House Bunny (2008) y Easy A (2010).

19 . Participó en series como iCarly, Medium y Malcolm in the Middle. También fue la voz de un perro en The Suite Life of Zack and Cody.

20 . Su libro favorito es Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction (1963) de JD Salinger.

21 . Una vez tocó la pandereta en el escenario junto a Prince en una fiesta. Al subir, se cortó el pie con un vidrio, teniendo que tocar todo el tema mientras sangraba.

22 . Emma nació con una hernia hiatal y también se chupo el dedo hasta los 11 años.

22 . A los 16 años participó en el reality In search of the Partridge Family, donde buscaban protagonistas para una serie de VH1.