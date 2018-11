Dueña de una de las sonrisas más lindas del mundo, Julia Roberts ha logrado ganarse un importante lugar entre las mejores actrices de Hollywood. Su paso por la pantalla grande estuvo marcado de exitosas comedias románticas como Mujer Bonita (1990), La Boda de mi Mejor Amigo (1997), Novia Fugitiva (1999) y Un Lugar Llamado Notting Hill (1999). Aunque su consagración vino de la mano del drama con Erin Brockovich (2000), el film dirigido por Steven Soderbergh y basado en una historia real. A sus 51 años, la popular actriz se ha animado a sumergirse en la ficción vía streaming con Homecoming, el nuevo thriller de Amazon creado por Sam Esmail (Mr. Robot). Allí, Julia se introduce en la piel de Heidi Bergman, una trabajadora social de la agencia secreta gubernamental Homecoming que ayuda a los soldados de guerra a readaptarse a la vida civil. A continuación, te contamos algunos datos curiosos que quizá desconocías sobre la extensa y prestigiosa carrera de Julia Roberts.

1 . Nació el 28 de octubre de 1967 bajo el nombre de Julia Fiona Roberts.

2 . Es la hermana menor de los actores Eric Roberts y Lisa Roberts. También es tía de la joven actriz Emma Roberts, famosa por su papel en la serie Scream Queens.

3 . En su juventud soñaba con ser veterinaria, aunque terminó estudiando periodismo en la universidad de Atlanta.

4 . Fue nominada 4 veces a los Premios Oscar, obteniendo la estatuilla a Mejor Actriz en el 2000 por su protagónico en la cinta Erin Brockovich.

5 . Antes de Homecoming, participó en episodios individuales de series como Friends, Miami Vice y Law & Order.

6 . Su primer papel en la gran pantalla fue en la comedia Mystic Pizza (1988).

7 . En 1990 obtuvo el papel de Vivian en el film Pretty Woman, personaje que la lanzaría a la fama. Julia tuvo que competir nada menos que con Meg Ryan y Winona Ryder.

8 . Como buena Novia Fugitiva, Julia también ha huido del casamiento varias veces. En 1991 y a tres días de contraer matrimonio con el actor Kiefer Sutherland, la actriz se arrepintió y lo dejó por su mejor amigo, el también actor Jason Patric, con quien se fue de viaje a Irlanda.

9 . En el 2000 se convirtió en la actriz mejor paga del mundo, obteniendo 20 millones de dólares por su interpretación de Erin Brockovich.

10 . El 28 de noviembre de 2004, la actriz fue madre por primera vez a los 37 años. Julia dio a luz a los gemelos Hazel y Phinneaus, fruto de su romance con su segundo marido, Daniel Moder.

11 . La revista People la eligió como la persona más hermosa del mundo en cinco oportunidades, siendo la última en 2017.

12 . Luego de participar en un episodio de Friends como una amiga de la infancia de Chandler, la actriz tuvo un breve romance con Matthew Perry.

13 . Julia no aparece completamente en el póster de Pretty Woman, sino que su cara está superpuesta al cuerpo de la doble Shelley Michelle.

14 . Su actual marido, Daniel Moder, es camarógrafo y lo conoció mientras grababa La Mexicana, en 2001. En aquel momento, Julia estaba en pareja al igual que Daniel, quien esperaba un hijo junto a su ex esposa argentina Vera Steimberg.

15 . Sus primeros trabajos fueron en una tienda de zapatos y en una heladería.

16 . El 18 de junio de 2007 Julia dio a luz a su tercer hijo, Henry Daniel. La actriz confesó que estuvo a punto de ponerle Henry George, pero lo descartó porque la hacía acordar a George Clooney.

17 . Julia no ha tenido muy buena fama como compañera en los rodajes de sus películas. Sus caprichos le han provocado escándalos con personajes como Meryl Streep, Nicole Kidman y Steven Spielberg.

18 . En 2015, su media hermana Nancy Roberts murió producto de una sobredosis de droga. Ella y la actriz no tenían una muy buena relación. Incluso, en una oportunidad Nancy tuiteó “Julia Roberts es una zorra”. Según trascendidos, Nancy siguió atacándola en su carta de suicidio.

19 . Es fanática del fútbol y el año pasado fue invitada a un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, donde aprovechó para tomarse fotos con todas las estrellas.

20 . Julia Roberts es zurda y debió aprender a escribir con la mano derecha para su papel en Erin Brockovich.

21 . Julia dirige su propia productora junto a su hermana Lisa. La compañía fue bautizada “Red Om”, que es el apellido de su esposo al revés, y junto a ella Roberts produjo las películas de American Girl y la nueva serie Homecoming.

22 . Su ascendencia es inglesa, alemana, sueca, irlandesa, escocesa y galés.