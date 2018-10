27 episodios que debes ver sí o sí para estar al día con el drama de Meredith – Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy va hacia su temporada 15; sí, hace 15 temporadas que Meredith Grey viene enfrentándose a múltiples adversidades y las supera. Sabemos que comenzar una nueva serie siempre es un reto y más aquellas que son tan longevas… lo bueno es que particularmente Grey’s Anatomy se encuentra (por el momento) disponible hasta su temporada catorce, y esto hace que sean muchos los que se atreven a comenzar la serie desde el principio viendo los más de 300 episodios que el drama ya tiene emitidos. A esas personas las felicitamos ya que las mayoría de los fans nos encontramos acompañando a Meredith desde que el show estreno. Volvamos para atrás: “esto hace que sean muchos los que se atreven a comenzar la serie desde el principio viendo los más de 300 episodios que el drama ya tiene emitidos”… Ok, pero hay muchos que NO se atreven, ¡y para ellos estamos nosotros con este artículo! Este listado es una referencia para entrar en el mundo creado por Shonda Rhimes; con él no solo entenderán la historia sino que esta selección de 27 episodios serán suficientes para encariñarse con los personajes y entender que es lo que está sucediendo ya en la temporada 15. ¡AH! Y si abandonaste el show y quieres retomarlo este listado te servirá de ayuda memoria. ¡Comencemos!

1 . A Hard Day’s Night (S01E01) – Piloto de la serie, donde todo comienza. Aquí podrán ver cómo fue que comenzó la gran pareja de la serie: Meredith y Derek.

2 . Bring the Pain (S02E05) – Aquítenemos uno de los grandes momentos de Meredith y Derek, donde ella le pide que la elija.

3 . Into You Like a Train (S02E06) – Podemos ver los complejos casos médicos que manejan ya que un gran accidente ocurre y ellos deberán salvar vidas en grandes cantidades.

4 . As We Know It (S02E17) – Episodio imperdible donde un paciente tiene una bomba y Meredith Grey es quien la sostiene para que no explote. Fue la primera vez que Grey estuvo de cara a la muerte.

5 . Losing My Religion (S02E27) – La primera vez que Shonda nos rompe el corazón: la muerte de Denny Duquette no solo marcó a Izzy Stevens sino a todos. Además comenzamos a enamorarnos de Jeffrey Dean Morgan.

6 . Walk on Water (S03E15) – Segundo encuentro con la muerte de Meredith. En medio de una tragedia en el ferry ella cae en el agua dejándonos a todos con mucho miedo.

7 . Drowning on Dry Land (S03E16) – Segunda parte del episodio donde Meredith es hallada ahogada. Un episodio para llorar y rogar para que ella sobreviva.

8 . Some Kind of Miracle (S03E17) – Aquí seguimos viendo a Meredith luchando por su vida.

9 . Didn’t We Almost Have It All? (S03E25) – Este episodio es clave para conocer más a Cristina. Es de los pocos momentos donde la vemos vulnerable; nos ayuda entender su relación con Owen. Momento complicadísimo: es abandonada en el altar. :O

10 . Freedom: Part 2 (S04E17) – Lo clave en este episodio es que Callie besa a Erica animándose a estar con una mujer. Webber decide apostar todo por su esposa, Meredith y Derek protagonizan una hermosa escena donde reavivan su amor.

11 . Elevator Love Letter (S05E19) – Aquí nos adentramos de lleno en el síndrome post traumático que padece Owen.

12 . Now or Never (S05E24) – Esta temporada es clave porque entrarán y se irán varios personajes. Tendremos una primera gran pérdida con O´Malley y será el principio del fin para Izzy.

13 . Sanctuary (S06E23) – Este es el episodio del tiroteo. ¿Qué más decirte? DEBES VERLO SÍ O SÍ.

14 . Death and All His Friends (S06E24) – Segunda parte del final de temporada donde la tensión sigue y no podrás dejar de verlo.

15 . Song Beneath the Song (S07E18) – Para la trama en general no es un gran episodio pero es el primer y único musical de la serie. ¡Suban el volumen!

16 . Unaccompanied Minor (S07E22) – En este episodio veremos cómo Meredith es capaz de perder todo por ayudar a quienes quiere. Cristina debe decidir entre Owen o su carrera. ¡Y llega la primera hija de Meredith y Derek!

17 . Flight (S08E24) – Otro de los momentos más trágicos de la serie: el episodio del avión. Tienes que verlo, y prepárate para llorar ya que se irán algunos personajes amados…

18 . Remember the Time (S09E02) – Este episodio es igual de tremendo que el final de la octava temporada ya que reviviremos los traumas que provocó el accidente de avión.

19 . Get Up, Stand Up (S10E12) – Tendremos un día de boda, aunque nada sale como lo planeado y comienza otra historia de amor importante en Grey’s Anatomy.

20 . Fear (of the Unknown) (S10E24) – Cristina se va, solo eso podemos decir…

21 . All I Could Do Was Cry (S11E11) – Aquí April y Jackson deben enfrentarse a una decisión que marcará su pareja.

22 . How to Save a Life (S11E21) – Esto no será fácil, pero creo que ya todos lo sabemos: Derek muere, y nos desgarra.

23 . She’s Leaving Home: Part 1 (S11E22) – Seguiremos llorando ya que la muerte de Derek no va a ser algo fácil de superar.

24 . Unbreak My Heart (S12E11) – Aquí conoceremos todo lo que pasó entre Abril y Jackson, llegando Japril a nuestra vida. Es que nos estábamos quedando sin parejas…

25 . Be Still, My Soul (S13E18) – Clave ya que fue la primera vez que Ellen Pompeo (Meredith) dirigió un episodio. Conoceremos un poco a la madre de Maggie.

26 . 1-800-799-7233 (S14E09) – Jo Wilson deberá enfrentarse a su violento ex esposo. Un episodio que se mete de lleno en la violencia de género.