3 tramas de la franquicia que Disney+ debe desarrollar en formato serie SÍ O SÍ – Star Wars

Continuando su búsqueda de la dominación mundial, Disney se sumará a la guerra de las plataformas streaming con Disney+ en los próximos meses y con eso vendrá mucho contenido nuevo e interesante. Sabemos que el MCU se va a expandir a través de nuevos shows, pero ¿qué sucedería si hacemos lo mismo con Star Wars? Hasta el momento, Disney solo ha anunciado The Mandalorian, la serie de Cassian Andor, pero hay mucho más que pueden explorar. Aquí le damos a La Casa del Ratón unas ideas. ¡A tomar nota!

3 . Chirrut y Baze

¿Por qué no profundizar en Rogue One: A Star Wars Story y contar las historias de fondo de dos de los personajes más interesantes, o sea Chirrut Imwe y Baze Malbus? Ambos personajes eran miembros de Guardians of the Whills, una orden religiosa convertida en un grupo dedicado a la fuerza. Una organización fascinante que podrían explorar dentro del programa. Los Guardianes residían en Jedha y eran los protectores del Templo de Kyber.

Ok, no son los personajes centrales de la historia de Rogue One; sin embargo, Baze y Chirrut tienen una dinámica interesante y muy divertida. Sería fantástico verlos protagonizado su propio espectáculo.

2 . Darth Maul

Solo: A Star Wars Story, aunque no fue perfecta, ha sido inmensamente divertida. Entre esa diversión estuvo una fantástica actuación de Donald Glover y la revelación de que Maul era el líder criminal de un grupo llamado Crimson Dawn. Esta historia simplemente debe ser contada.

Maul es uno de los personajes más fascinantes de Star Wars y una mirada al mundo criminal de este universo junto con la compleja historia de Maul convirtiéndose en un jefe criminal sería maravilloso. La serie prácticamente se escribe sola: traigan a Qi’ra, exploren el nacimiento de esta organización criminal durante The Clone Wars y dejen que Maul brille a través de un show live-action con sus habilidades con el sable de luz.

1 . Obi-Wan Kenobi

Hay 19 años entre Revenge Of The Sith y A New Hope. Entonces, ¿qué estaba haciendo Obi-Wan durante este tiempo? ¿Simplemente se quedó en Tatooine vigilando a Luke mientras crecía? Eso es poco probable.

Si bien una película sería una buena manera de explorar el tiempo de Obi-Wan entre los episodios III y IV, un programa de televisión permitiría una visión más completa de su crecimiento. Ewan McGregor tiene la edad perfecta para el papel y, además, seguramente estaría interesado ya que ama a Star Wars más que nosotros. Disney debe llevar este espectáculo a su nueva plataforma para que Obi-Wan sea de una buena vez el protagonista principal dentro de una producción live-action de Star Wars. Las historias que se podrían contar son infinitas.