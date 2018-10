Hoy 29 de Octubre de 2018, y de la mano de Canal Sony, se estrena para toda Latinoamérica la decimoquinta temporada de Grey’s Anatomy. ¡EXTRAÑAMOS A MER Y A LOS SUYOS!

Si bien sabemos que podemos ver las 14 temporadas anteriores en Netflix, a veces el tiempo no es nuestro aliado. Así que si aún no has terminado de hacer el repaso por la decimocuarta temporada de la serie, aquí te dejamos todo lo que debes saber para recibir nuevamente a Grey’s Anatomy.