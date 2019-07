39 referencias a la cultura pop que nos dejó la tercera temporada – Stranger Things

Y si hablamos de Stranger Things , es imposible no mencionar aquella nostalgia por los ochentas que se volvió marca indiscutible de la creación de los Hermanos Duffer . Películas clásicas y de culto, literatura fantástica y personajes míticos , también dijeron presente en esta temporada que ha incorporado referencias de la cultura pop de la década de los ‘ 90 .

El hito de Netflix finalmente regresó a la plataforma para una tercera temporada que ya podemos definir como todo un éxito de audiencia. En tan solo unos días, Stranger Things 3 ha sido vista por más de 40 millones de usuarios y no es para menos, dado que la serie ha vuelto a entregarnos un aterrador y vertiginoso relato con nuevos personajes y un villano aún más poderoso de lo que imaginábamos.

1 . Terminator

2 . Alien

3 . Cheers

4 . Camp Know Where

Al regresar de su campamento tecnológico, Dustin luce una nueva gorra con las palabras Camp Know Where. Aquello es una referencia a la película de 1994 titulada Camp Nowhere, donde un grupo de niños son obligados a asistir a un campamento científico de verano.