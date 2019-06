4 películas de Netflix con Keanu Reeves, el hombre del momento

Keanu Reeves goza de un enormísimo momento de fama. El actor nacido el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, República del Líbano, lleva más de 30 años activo en la industria, pero es ahora, con 54 años, que se ha convertido en un favorito indiscutible de todos y todas. Con su sensibilidad y su historia personal que tiene varios capítulos teñidos de tragedia, ha conmovido al mundo, convirtiéndose en el novio de Internet. Si ya has visto John Wick 3, que obviamente lo tiene como protagonista, y lo escuchaste darle voz a Duke Caboom en Toy Story 4, pero todavía necesitas más dosis de él, aquí, en It’s Spoiler Time, te recomendamos 4 films originales de Netflix que lo tienen en su elenco.

1 . Always Be My Maybe

Esta comedia romántica escrita por Ali Wong y Randall Park cuenta la historia de dos amigos que navegan durante todas sus vidas entre la amistad y el romance. Estrenado durante este 2019, este film cuenta con Keanu haciendo ¡de él mismo! Imperdible. Además, Keanu se convierte en la cuarta parte de un cuadrangular amoroso muy divertido.

2 . SPF-18

En el mismo orden de Always Be My Maybe, SPF-18 es otra comedia romántica, esta vez del 2017, que cuenta la historia de dos jóvenes en las playas de Malibú, California que ven interrumpido su romance por la llegada de un tercero. En SPF-18 Keanu también hace de él mismo. Si la presencia de Keanu no es suficiente para ti, el protagonista de este film es nada más y nada menos que Noah Centineo.

3 . To The Bone

Cambiando de género, este film del 2017 en español se llamó Hasta los huesos. En este drama de Netflix se cuenta la historia de Ellen, interpretada por Lily Collins, una joven veinteañera que lucha contra la anorexia. En esta película, Keanu se pone en la piel del Dr. William Beckham, clave en la recuperación de Ellen. Sepárate unos pañuelitos, hazme caso.

4 . The Bad Batch

Tal vez el film más extraño de esta lista, pero como Keanu puede hacerlo todo, tenemos esta película que es algo así como de suspenso (aunque también tiene terror y romance, claro), que se estrenó en el 2017. The Bad Batch cuenta una historia delirante en la que los miembros no deseados de la sociedad son abandonados en una zona apartada, sin leyes, en la que cualquier cosa puede pasar. En esta película, Keanu interpreta a The Dreamer, una suerte de líder de un culto, muy poderoso, que alcanzó la cima gracias al tráfico de drogas.