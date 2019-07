4 villanos con los que podremos jugar en A Hero Nobody Knows – One-Punch Man

¡Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto y Deep Sea King! Es un hecho que habrá muchos más héroes y monstruos con los cuales jugar en One Punch Man: A Hero Nobody Knows, pero algo que nos llamó mucho la atención fue ver al final a Saitama como una especie de poder especial que termina las peleas.

¡Suena más lógico que pensar que podríamos controlar a un héroe que es capaz de vencer a todos con un solo golpe!

One Punch Man: A Hero Nobody Knows se estrenará en una fecha aún no definida, para PC, Xbox One y PlayStation 4.