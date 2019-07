5 films que no te puedes perder con Shailene Woodley – Big Little Lies

¿Ya te encuentras extrañando Big Little Lies? ¿Acaso te preguntas qué habrá sido de Jane Chapman, una de nuestras queridas Monterey 5? Entonces esta lista es para ti: a continuación, te recomendamos cinco films en los que puedes ver a Shailene Woodley, la actriz que le da vida a Jane.

1 . Divergent

Esta película del 2014 es la que, probablemente, lanzó a la fama a Shailene. Basada en los libros de Verónica Roth, Divergente cuenta la historia de Beatrice Prior, interpretada por Shailene, una joven que, en un futuro distópico, luchará por mejorar el mundo desde la tolerancia y la diversidad. ¡Mucha acción en este film juvenil!

2 . The Fault in our Stars

¡Espero que tengas pañuelitos a mano si vas a ver (o re-ver) esta película! Otro gran éxito en la carrera de Shailene es esta adaptación de la novela de John Green, que cuenta la historia de Hazel, una adolescente que fue diagnosticada con cáncer terminal de tiroides y que, un día, conoce a Augustus, otro joven que ha padecido la enfermedad y con quien comienza a enamorarse.

3 . The Descendants

Este film del 2011 escrita, dirigida y producida por Alexander Payne está basada en la novela de Kaui Hart Hemmings y cuenta la historia de la familia King, especialmente de Matt, el padre (interpretado por George Clooney) y sus dos hijas, Scottie y Alex (Shailene Woodley), tras el accidente que deja en coma a su madre. En esta película, Shailene representa a una joven con tendencias autodestructivas y bastante rebelde, pero con un buen corazón.

4 . Snowden

¿Recuerdas a Edward Snowden, el agente de la CIA y de la NSA que hizo público que estas agencias utilizaban diversos programas para espiar todos los teléfonos celulares del mundo? Bueno, este film es sobre él. Dirigido por Oliver Stone, se estrenó en el 2016 y tiene como protagonista a Joseph Gordon-Levitt. Shailene Woodley interpreta a Lindsey Mills, la pareja de Snowden.

5 . The Spectacular Now

Esta comedia romántica del 2013 tiene como protagonistas a Shailene Woodley y a Miles Teller, además de contar con la actuación de Bob Odenkirk, Brie Larson y Jennifer Jason Leigh, entre otros. Cuenta la historia de un joven dedicado a las fiestas que, un día, conoce a una sencilla chica de la cual termina enamorándose. Awwww.