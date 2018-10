1 . Poliamor

Si bien, Netflix ya nos había presentado algunas series que abordaban las relaciones poligámicas-tales como You Me Her o She’s Gotta Have It-no son muchas las ficciones que se arriesgan a mostrar este tipo de vínculos de forma natural y con todas sus aristas. Aunque hoy en día varias celebridades se animan a confesar que practican el llamado poliamor, las relaciones fuera de la monogamia continúan siendo un tema tabú en nuestra sociedad.