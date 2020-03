5 razones para ver el drama emblema de Apple TV+ – The Morning Show

Si tú aún no le das una oportunidad a este serie, aquí te damos 5 razones para que le des play de inmediato.

A medida que iba pasando el tiempo y el proyecto revelaba más detalles sobre la trama del mismo pronto paso a una lista de series que definitivamente no dejaríamos pasar desapercibida. The Morning Show estrenó el 1 de Noviembre y durante las siguientes siete semanas tuvimos un espectáculo que nos tuvo totalmente emocionados.

1 . La perfecta oportunidad para probar Apple TV+

El pasado Noviembre , Apple TV+ se lanzó al mercado internacional con un número muy limitado de producciones, que ha ido creciendo de manera moderada al paso de los meses. Pero su apuesta por entregar una historia como The Morning Show le valió para comenzar a tener el respaldo de la industria, pero sobre todo del público que está en búsqueda de series con un alto valor en su producción y en su trama.

2 . Crítica mordaz

3 . Duelo de actuaciones

4 . Jay Carson

Tal vez el nombre no lo reconoces, pero él es el creador del show. Antes de trabajar en cine y televisión, Carson trabajó en política nacional e internacional para gente de la talla de Bill Clinton, Hillary Clinton, Mike Bloomberg, Tom Daschle y más. Esta experiencia le dio el bagaje necesario para formar parte del equipo de consulta de House of Cards, la serie original de Netflix que posicionó a esa plataforma de streaming como una creadora de contenido. Por lo cual no es extraño que Apple haya apostado por una producción de este hombre.