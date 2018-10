Si ya viste la serie sensación del momento, tal vez notaste que hay muchas series con las cuales podemos compararla, ya sea porque tratan los mismos temas o porque sus personajes o forma de contar su historia son muy similares. Por ese motivo, si amaste este drama español y deseas empezar otra serie con una naturaleza parecida, te recomendamos estas otras 5 series que de seguro querrás de igual manera.

1 . How To Get Away With Murder

Producida por la inigualable Shonda Rhimes, este thriller te encantará porque, al igual que Élite, a través de sus episodios y por medio de flashfowards, irás recopilando las pistas para averiguar quién mató a quién y por qué lo hizo.

La serie está protagonizada por Viola Davis como Annalise Keating, una profesora de Derecho de una prestigiosa universidad que de pronto se ve involucrada con algunos de sus alumnos becarios en un crimen.

2 . 13 Reasons Why

Aunque la serie tenga una accidentada segunda temporada, todavía puedes disfrutar de la primera entrega. Este drama adolescente tiene muchos puntos en común con Élite, desde los personajes hasta los temas y escenarios.

Ambas transcurren en colegios de escuela media y tienen como personaje principal a una chica aparentemente problemática, de la cual el chico bueno y atento de la clase se enamora, aunque ella no le haga caso del todo Además, si bien en Élite no hay ningún suicidio, ambas series ponen sobre la mesa muchos otros problemas que son comunes entre los adolescentes, pero que a veces los adultos no les dan importancia.

3 . Big Little Lies

Otra serie que tiene como apertura una escena del crimen y de la cual poco a poco vamos descubriendo los motivos es Big Little Lies, drama de HBO que ganó en 2017 varios Globos de Oros y premios Emmys. Basada en el libro homónimo de Liane Moriarty, la serie sigue la vida Celeste, Jane y Madeline, tres madres que viven en Monterrey, un pueblo en el Norte de California, donde aparentemente todas las familias son perfectas, pero que, sin embargo, tiene muchos secretos.

Aunque no tenga como escenario un colegio de adolescentes y la mayoría de los personajes sean adultos, el preescolar al que asisten los hijos pequeños de los protagonistas juega un papel importante. Además, detrás del asesinato, se esconden muchas problemáticas sociales tales como la violencia familiar y el abuso sexual.

4 . SKAM

La serie más pupular de Noruega se encuentra en este listado porque, aunque no es del mismo género, sí comparte muchas otras similitudes con Élite. En primer lugar, ambas series retratan perfectamente la islamofobia con los personajes de Nadia y Sana, dos chicas creyentes del Corán que no encajan en sus escuelas y en el lugar donde viven por dicha razón.

Por otro lado, también tenemos a una pareja del mismo sexo que tiene que enfrentarse a los prejuicios de la sociedad en diferentes maneras. El protagonista de esta serie, Isak, debe enfrentarse a los prejuicios que él mismo tiene respecto al colectivo LGBTQ, mientras que Omar, a los prejuicios que tiene su familia.

5 . Gossip Girl

Nuestra última recomendación es la icónica serie de los chicos más cool y problemáticos del Upper East Side: Gossip Girl. Si bien la serie terminó hace unos ayeres, los temas que abarca siguen siendo contemporáneos.