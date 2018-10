5 series sobre la dicotomía entre la vida y la muerte

Producciones como COCO ( Lee Unkrich , 2017 ) expusieron no solo la tradición mexicana, también la idea de vida-muerte, misma que ha sido retratada, pocas veces, en producciones televisivas. Es por ello que enlistamos las series que han jugado con el concepto de la muerte como parte del trascender de cualquier ser humano.

Hablar de la vida es hablar de la muerte también: sin una no puede existir la otra y sus efectos están sumamente ligados para cualquier ser humano. Pero el tocar el tema del fin de la vida puede ser demasiado escabroso para algunos; es por eso que en México se habla de esto como una celebración: Día de Muertos . Esta tradición honra a los seres que han trascendido y a la vez expone a la muerte, como concepto, para cuestionar qué estamos haciendo con nuestra vida, sin importar el momento que estemos viviendo. Tener consciencia de la muerte es lo que nos ayuda a vivir.

1 . Six Feet Under

En 2001 llegó a la pantalla de HBO una de las mejores series de las últimas dos décadas: Six Feet Under . La serie creada por Alan Ball nos presentó a la familia Fisher , dueños de la funeraria familiar Fisher & Sons . A través de su labor y su acercamiento a la muerte se exponen los deseos y las emociones más fuertes que puede vivir un ser humano. ¿Qué puede pasar en cualquier situación de la vida si el temor a la muerte ha sido superado?

2 . Pushing Daisies

3 . The Good Place

En 2016, NBC presentó una nueva comedia de Michael Schur llamada The Good Place la cual explora la idea de una vida más allá de la muerte y de cómo cada acción en La Tierra es medible para ese otro mundo. Pero más allá de esa idea, la serie juega con la idea de convertirte en la mejor versión de uno mismo a través de diferentes elementos que ayudarán a trascender en la vida, dejando claro que no hay un solo camino para lograrlo.

4 . Kidding

Con un acercamiento más ligado a Six Feet Under, Kidding nos presenta el tema de la muerte a través de los familiares que viven la pérdida de un ser tan cercano como lo es un pequeño de 12 años. El regreso de Jim Carrey a la televisión explora cómo el trágico hecho afecta a cada uno de los miembros de un pequeño núcleo familiar, además de exponer que el dolor parece no estar aceptado por nadie.