5 servicios de streaming para ver películas y series GRATIS

2 . UMC

UMC (Urban Movie Channel) es un servicio dedicado a la televisión y el cine negro. Cuenta con comedias como All of Us y otras producciones clásicas como Harlem’s Nights de Eddie Murphy. Además, Black Love, Pride and Prejudice: Atlanta y A House Divided son otras de las más recomendadas.

El servicio cuesta 5 dólares por mes, pero está disponible con una prueba gratuita de 30 días para los nuevos suscriptores que usan el código UMCFREE30.