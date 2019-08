5 videojuegos clásicos que necesitan remake

Durante las últimas semanas han habido grandes sorpresas en el mundo de los videojuegos, pero llama la atención que, aunque hay grandes avances y nuevas historias –aquí sí hay nuevas ideas, no tanto refrito ni secuela– la gente sigue fija con el romance nostálgico con los videojuegos y consolas de antaño. ¿A qué se debe? Es cierto que series y películas como Stranger Things y Once Upon a Time in Hollywood hacen que tanto la nostalgia de los que vivimos aquellos días y la curiosidad de las nuevas generaciones no disminuya, pero en realidad, al traer versiones bien hechas de lo que jugamos hace años, la fórmula funciona y el negocio sigue, ¿por qué no?