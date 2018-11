La nueva serie de suspenso de la BBC, ahora disponible en Netflix , se ha convertido en una de las grandes sorpresas del año y un fenómeno sin igual en todo Reino Unido . Creada por Jed Mercurio ( Line of Duty ), Bodyguard sigue los pasos de un guardaespaldas veterano de Afganistan (interpretado por Richard Madden ) asignado para proteger a la Ministra del Interior ( Keeley Hawes ) cuyas políticas conservadoras no han hecho más que propagar el terrorismo.

1 . ¿Quién es el hombre acusado por violencia de género que figura en el expediente del Servicio Secreto?

Cuando Richard Longcross del MI5 visita a Julia Montague en el hotel le ofrece acceso a material sensible relacionado al Primer Ministro . El expediente que figura en la tableta hace referencia a antecedentes de abusos de droga y alcohol y una denuncia por violencia de género llevada a cabo por un misteriosa mujer llamada Charlotte Foxfield . Sin embargo, nunca se revela realmente quien es aquel hombre de poder acusado. Aunque todas las pistas dan a entender que se trata nada menos que del presidente, resulta llamativo que no se lo mencione en ningún momento. Puede que el expediente de kompromat no este haciendo alusión a él, sino a un funcionario de su partido muy cercano (incluso, podría tratarse de alguien de Seguridad conocido por Julia ), cuya revelación llevaría inminentemente al derrocamiento del gobierno.

2 . ¿Anne Sampson realmente no tuvo ningún papel en la conspiración contra Julia?

3 . ¿Es Richard Longcross un simple agente del Servicio Secreto?

El misterio sobre Richard Longcross fue uno de los últimos en develarse y lo cierto es que este personaje auguraba mucho más de lo que terminó siendo. Este agente del M15, cuyo nombre real desconocemos, era una de las figuras claves en la conspiración contra el Primer Ministro y el ascenso de Julia , el cual beneficiaria a su sector por la aplicación de la Ley RIPA . Es él también quien se encarga de buscar la tableta que le dio a Julia antes de que salga a la luz el material confidencial. Aún así, no parece haber estado implicado en el atentado contra la ministra y sus intenciones están siempre subordinadas a las de su jefe, Stephen Hunter-Dunn . ¿Tendrá algún plan oculto que aún no ha salido a la luz?

4 . ¿Cuál fue el rol de Mike Travis en el asesinato de Julia?

A pesar de estar dentro del núcleo duro de Julia , Mike Travis no está de acuerdo con su plan de derrocar al Primer Ministro y por ello fue uno de los encargados de llevar adelante el complot para desprestigiarla, incluyendo datos incorrectos en su fatal discurso ante la prensa. Una vez que Julia fallece, Mike se alza como el nuevo ministro interino y todo parece llevar hacia una tregua entre el Servicio de Seguridad y la policía. Pero los minutos finales de la temporada nos revelan que Mike ha sido consciente del material sensible de la tableta todo este tiempo y se siente muy intimidado por el papel que tomará Budd , ahora libre de sospechas. ¿Ha sido en verdad Mike Travis uno de los conspiradores del atentado de Julia ? ¿Qué secretos esconde el flamante nuevo ministro?

5 . ¿Cómo sabía Nadia que David abordaría ese tren, si en aquel entonces ni siquiera era PPO de la ministra? ¿Cómo logró contactarse con Luke y diseñar la bomba desde la cárcel?

El plot twist de Nadia no solo se ha ganado varios detractores en las redes sociales sino que ha dejado varios cabos sueltos. El hecho de que esta joven musulmana haya sido en realidad una líder yihadista encargada de diseñar las bombas y aliada con Luke, cambia totalmente gran parte de la historia. En principio, no entendemos como Nadia y sus secuaces sabían que Luke abordaría el tren de Londres si aún no había aparecido en el centro de la escena como guardaespaldas de Julia. En el caso de que todavía Nadia no estuviera relacionada con Luke y hubiera planeado su plan terrorista suicida ella sola, ¿por qué entonces no detonó la bomba? Tampoco se explica como la joven llegó a contactarse con Luke y a crear el segundo chaleco explosivo estando recluida en una cárcel de máxima seguridad.

Sin duda, necesitamos ver cómo el creador resolverá el arco de Nadia en una posible segunda temporada.