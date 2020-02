6 lecciones que aprendimos de y con nuestro caballo favorito – BoJack Horseman

1 . Nadie está obligado a perdonarte.

Cuando le hacemos daño a alguien, creemos que con pedir disculpas será suficiente. Sin embargo, a veces, decir “lo siento”, no es suficiente. Aquellos a quienes herimos no están obligados a perdonarnos, a dejarnos tranquilos. A veces el daño que hicimos es demasiado para que puedan perdonarnos.

2 . Los errores del pasado siempre vuelven a morderte el trasero.

No importa cuánto querramos dejarlos atrás, si realmente no nos hicimos cargo ni enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, estas siempre volverán para traer caos a nuestro presente. No es posible ocultar bajo la alfombra los errores que cometimos, tarde o temprano, salen a la luz.

3 . Hay personas que pasan por nuestras vidas, la mejoran y se van.

No todas nuestras amistades son para siempre y, sin embargo, debemos estar agradecidos. Hay gente que nos acompaña durante periodos particularmente difíciles de nuestras vidas, nos ayudan a superarlos, y después, al haber cambiado tanto ellos como nosotros, ya no pueden quedarse a nuestro lado. Y eso está bien.

4 . Si te caes, vuelve a empezar.

5 . Los finales felices fueron hechos para la televisión.

No esperes un final made in Hollywoo(d), eso no existe. La vida es mucho más compleja y caótica, no tiene esos grandes gestos que vemos a diario en la pantalla chica.