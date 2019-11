6 motivos por los que no queremos decirle adiós a nuestro caballo preferido – BoJack Horseman

El 31 de enero BoJack Horseman llegará a su fin. La serie animada original de Netflix ha sabido consagrarse como una de las mejores de esta década y nosotros no estamos listos para despedirnos de ella. ¿Quieres saber porqué? A continuación, te damos 6 motivos por los que sabemos que extrañaremos al show de Raphael Bob-Waksberg .

1 . Su humor descarnado

BoJack Horseman es una comedia (aunque a veces no lo parezca). Y cuando se propone hacernos reír, es capaz de llegar hasta el absurdo más absurdo para lograrlo. Lo disfrutamos muchísimo.

2 . Su crudeza

Decíamos recién que, a veces, BoJack Horseman no parece una comedia, y esto es porque no teme a embarrarse con temas complejos. Para empezar, su protagonista es un adicto depresivo, desde allí, todo lo que se nos ocurra: feminismo, aborto, uso de armas, etc. Al show nunca le tembló el pulso para mostrar verdades duras y nos encanta.