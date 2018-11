6 nuevos estrenos esta semana en Netflix

No hay duda que uno de los shows más adictivos de la plataforma es Narcos y que después de haber contado parte de la historia de Colombia, ahora cambia de país. Es así que Narcos: México no es una cuarta temporada, sino un spinoff que contará el inicio de los grandes capos de la droga mexicanos, empezando por Felix Gallardo ( Diego Luna ), el líder del Cartel de Guadalajara quien será será rastreado por el agente de la DEA , Kiki Camarena ( Michael Peña ).

Después del fracaso de Disjointed, Chuck Lorre estrena hoy El método Kominsky , una nueva serie de comedia que sigue a Sandy Kominsky ( Michael Douglas ), una exestrella de Hollywood que ahora trabaja como “acting coach” junto a su eterno agente representante, Norman ( Alan Arkin ), mientras ambos se enfrentan a las dificultades de la vida en Los Ángeles, una ciudad que valora la juventud y la belleza. Si te gusta Grace and Frankie , esta serie es ideal.

No olvidemos los nuevos episodios de Black Lightning; Dynasty; The Good Place y Patriot Act with Hasan Minhaj.