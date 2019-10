6 películas ATP en las que los protagonistas son muñecos

Para muchos la temática de muñecos vivientes está ligada a historias de terror como Chucky y Annabelle, pero hay muchas películas para toda la familia que traen a la vida a muchos muñecos reflejando un poco eso que uno siempre se imaginó: ¿qué es lo que podrían hacer nuestros juguetes cuando no los vemos? Nos hemos puesto a recordar esas cintas ATP que nos han mostrado qué pasaría si nuestros juguetes, específicamente, nuestros muñecos pudieran cobrar vida. ¿Las vieron a todas?

1 . Toy Story (1995)

Claramente si hablamos de juguetes tiene que estar Toy Story, una película que además de jugar con la imaginación y el mundo de los juguetes nos da grandes lecciones de amistad. Ya son 4 las cintas que hay de este universo, sí, pero sin dudas la primera es la que recomendaremos siempre porque dio origen a todo. Andy y sus juguetes, Woody su preferido, que deben adaptarse a la llegada de un nuevo favorito: Buzz Lightyear.

2 . The Indian in the Cupboard (1995)

Para muchos La llave mágica, una obra mágica que llegó de la mano de Frank Oz. Todo comienza cuando Omri en su cumpleaños de 9 años recibe entre los regalos convencionales un pequeño y viejo armario que contiene una llave. Pronto descubrirá que al meter un muñeco allí y dejarlo un día, al otro cobra vida. Así es como llega Little Bear, quien solo quiere volver a ser un juguete.

3 . Small Soldiers (1998)

Dirigida por Joe Dante, el director de los Gremlins (1984), en la película conoceremos all Comando de Élite conformado por una patrulla de arrogantes muñecos militares que han cobrado vida y escaparon de sus casas para acabar con los Gorgonitas, unos muñecos pacíficos. Alan Abernathy, un adolescente, quedará en medio de esta batalla ayudando a los Gorgonitas y haciendo que el Comando de Élite vaya contra él y su familia.

4 . Life-Size (2000)

Muchos la recordaran como la película de Lindsay Lohan y Tyra Banks. Esta cinta nos presenta la historia de Casey, una niña que se encuentra sola y muy triste luego de la muerte de su madre. Su mundo va a cambiar por completo cuando su muñeca Eve se convierta en una mujer real…

5 . The Lego Movie (2014)

En esta película más que conocer una nueva faceta de los juguetes, son los propios juguetes los actores de la historia. Los LEGO con los que muchos jugamos en nuestra infancia llegan a la pantalla grande para contarnos una historia llena de aventuras en la que Emmet, una figura LEGO completamente normal, deberá salvar al mundo.

6 . UglyDolls (2019)

Estrenada este año, esta película nos muestra el lado B de los muñecos. ¿A qué nos referimos? Se nos presentan los UglyDolls, unos muñecos de peluche que son imperfectos que viven en Feolandia mientras que los muñecos perfectos viven en una mágica y perfecta ciudad. Los problemas surgen cuando estos dos mundos se unen. ¿Qué es lo que pasaría?