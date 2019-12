6 películas de terror marcaron la década de 1990 disponibles en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video tiene un amplio catálogo en producciones tanto por décadas como por géneros y hasta por tendencias, porque tienen desde desde grandes éxito de taquilla como así grandes producciones de culto. Y si en algo destaca, a comparación de otras plataformas, es su alto contenido de series y películas de terror. Para muchos durante la década de 1990 no hubo grandes cintas del género, pero sabemos que sí resaltan joyitas que se siguen destacando al día de hoy. Y es que no solo marcaron por su historia, sino que también son producciones que han revolucionado el género trayéndolo de vuelta, como por ejemplo con el caso de los slashers, muy propios de las décadas de 1970 y 1980, sobre todo. Así que si eres fanático del horror no te puedes perder estas 6 producciones de los años 90 disponibles en Amazon Prime Video mientras estén disponibles.

1 . Metamorphosis (1990)

Dirigida por George Eastman protagonizada por Gene LeBrock y Catherine Baranov. Conoceremos al doctor Peter Houseman, un científico, que trabaja con el ADN para crear un suero que regenere a las personas. Cuando le quitan las subvenciones tiene que terminar apresuradamente su experimento utilizándose como conejillo de indias y sufrir los efectos de la metamorfosis…

2 . Flatliners (1990)

Otro clásico de la época protagonizado por unos jóvenes Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, Oliver Platt y Kimberly Scott. Veremos a 5 estudiantes de medicina experimentando en sí mismos para saber qué hay más allá de la muerte al provocar la paralización de su corazón y cerebro. Al tener éxito comienzan a traspasar cada vez más límites…

3 . I Know What You Did Last Summer (1997)

O como muchos la conocemos Sé lo que hicieron el verano pasado. Fue protagonizada por las estrellas de los noventas Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr. Esta película y Scream lograron plantar en la década de 1990 el espíritu del mejor tipo de slasher. Si quieren ver sangre esta es una gran opción disponible en Amazon Prime Video.

4 . I Still Know What You Did Last Summer (1998)

Aún lo sabe y aún los persigue el asesino. Si bien la primera película es la que realmente revolucionó todo, en Amazon Prime Video pueden ver la segunda parte de esta saga producción que solo mantiene a Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. del elenco original. La pesadilla se repite pero esta vez en una isla paradisíaca. Debemos resaltar la participación de Jack Black. ¡LO AMAMOS SIEMPRE!

5 . Blade (1998)

¿Les gustan los vampiros? No pueden perderse esta película de la que muchos nos hicimos fans a fines de los noventa. De la mano de Wesley Snipes llega este cazador de vampiros que tiene una particularidad: posee los poderes sobrehumanos de un vampiro pero el sol no lo daña, pudiendo así cazar de noche y de día.

6 . El Proyecto de la Bruja de Blair (1999)

Cumpliendo 20 años desde su estreno no puede ser que ningún fanático del terror no haya visto esta producción que generó tal controversia al momento de su salida. Publicitado como un caso real (hasta incluso se realizaron campañas buscando a los protagonistas), The Blair Witch Project es una historia que nos hizo helar la sangre.