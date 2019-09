Estamos ante los hiatus de muchas series; entre ellas se encuentra Riverdale que nos dejó con un final de tercera temporada tan enigmático que son MUCHAS nuestras ganas para que vuelva pronto. Por eso nos tomamos la tarea de dejar en este artículo 6 recomendaciones de películas que puedes disfrutar con las actuaciones de varios de los protagonistas del show. Así que, mientras los extrañamos en Riverdale, podemos disfrutarlos en otros contenidos. ¡Comencemos!

1 . Five Feet Apart (2019)

Este año pudimos volver a ver a Cole Sprouse en la pantalla grande junto a Haley Lu Richardson protagonizando esta película que es ideal si te gustan las románticas y fundamentalmente si no les molesta llorar. Aquí veremos a Stella Grant y William Newman, dos adolescentes que se conocen en el hospital ya que ambos padecen fibrosis quísticas; se enamoran pero no pueden acercarse a más de 2 metros (5 pies) entre ellos. Un amor lleno de complicaciones. Si extrañan a Jughead, esta es la película.

2 . The Perfect Date (2019)

Disponible en Netflix, aquí veremos al galán de esta nueva era, Noah Centineo, compartir pantalla con nuestra amada Camila Mendes (aka Veronica Lodge) y con Laura Marano. La historia se centra en Brooks Rattigan; quiere estar con la joven más popular del instituto, Shelby Pace, papel que interpreta Mendes. En paralelo, él crea una aplicación de citas siendo el novio suplente para cualquier chica para poder recaudar el dinero suficiente para la universidad. Esto lo hará reflexionar sobre a quién quiere a su lado.

3 . Polaroid (2019)

Esta es la opción de terror dentro del listado. Polaroid está basada en el corto del mismo nombre que se estrenó en 2014 y fue dirigido por Lars Klevberg. Protagonizada por Kathryn Prescott, Tyler Young, Samantha Logan y Madelaine Petsch, nuestra por siempre Cheryl Blossom. La historia se centra en Bird Fisher (Prescott) quien se da cuenta que cada vez que fotografía a alguien con su cámara Polaroid, esa persona tiene un final trágico. Sí, veremos a Madelaine gritar mucho.

4 . The Last Summer (2019)

Primera película que KJ Apa, nuestro querido Archie, protagoniza bajo la piel de Griffin. Todo gira en torno a un grupo de adolescentes de Chicago que viven su último verano antes de comenzar una nueva etapa, la universidad. Ellos explorarán nuevas relaciones, acaban viejas y además empiezan a considerarse adultos al perseguir sus sueños y encontrándose con su propia identidad.

5 . The Sun Is Also a Star (2019)

En esta película veremos a Charles Melton a quien conocemos como Reggie en Riverdale. Yara Shahidi interpreta a Natasha Kingsley, una estudiante de física cuántica que conoce a un nuevo estudiante de intercambio, Daniel Bae (Melton). Inmediatamente se comienzan a relacionar, pero el problema llega cuando la familia de Natasha es deportada.

6 . Sierra Burgess Is a Loser (2018)

Por último les traemos esta película que protagoniza Shannon Purser, Ethel en la serie. Purse interpreta a Sierra y comparte cartel con Noah Centineo en esta simpática historia de amor. Sierra es una joven muy inteligente y para nada popular. Verónica, la chica más cool de la escuela, le da el número telefónico de Sierra a Jamey (Centineo) y comienza, digamos la acción. Sierra se hace pasar por Verónica y ambos comienzan a gustarse, y cada vez más. Esto hará que ella descubra nuevos vínculos y comience a sentirse más segura. Verónica y ella entablarán un vínculo que ayudará a ambas.