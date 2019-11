6 películas TERRORÍFICAS sobre posesiones

1 . The Exorcist (1973)

2 . The Evil Dead (1981)

3 . Prince of Darkness (1987)

El gran John Carpenter es quien se encuentra detrás de esta producción, la misma que dirigió y escribió. Esta película forma parte de la llamada Trilogía del Apocalipsis de Carpenter, siendo la segunda dentro de este trío que incluye a The Thing (1982) y a In the Mouth of Madness (1994).

La historia se centra en un sacerdote que encuentra una iglesia abandonada en Los Ángeles y supone que allí yace el lugar de descanso de Satán. A partir de ese entonces comenzará un proyecto científico para encerrar por siempre al Príncipe de las Tinieblas. Finalmente deberá luchar para poder impedir la llegada del mal al mundo.