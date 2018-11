6 preguntas que nos dejó ‘Who are you now?’ – The Walking Dead

Después de la dramática partida de Rick Grimes la semana pasada, The Walking Dead continuó con Who are you now? El episodio esencialmente actuó como la génesis de un nuevo espectáculo y se centró principalmente en reorientar a la audiencia con los personajes de Alexandria y El Reino, así como en introducir algunas caras nuevas importantes.

Who are you now? puede haber servido como una visión general general del salto temporal de la temporada 9 de The Walking Dead, pero aún así logró insertar nuevos hilos de trama y misterios. Aquí están las preguntas más grandes que nos generó el episodio.