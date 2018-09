6 razones para ver la serie del inmortal puño de hierro – Iron Fist

1 . Es el último Defender

Luego de una minuciosa construcción que empezó en la primera temporada de Daredevil , con Iron Fist terminamos de completar el equipo de The Defenders . Pero no solo eso: el inmortal puño de hierro es el arma perfecta para pelear con La Mano , los rivales que también venían planteándose desde la primera temporada de Daredevil .

2 . Finn Jones

El ex Game Of Thrones demostró que, a pesar de que no contaba con un gran guión en la primera temporada de su serie, era capaz de ser protagonista. En la segunda temporada de Iron Fist lo confirmó: se transformó en un héroe mucho más humano, con más fallas y más querible.