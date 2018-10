6 recomendaciones para la nueva serie de Shondaland – Estación 19

Finalmente llegó el spin off de Grey’s Anatomy y todavía estamos intentando tomarle cariño a los personajes. Aun no dejamos de preguntarnos: ¿realmente era necesaria una nueva serie? Ben Warren, esposo de Miranda Bailey, es la conexión entre ambas series. Después de haber decidido comenzar la carrera de cirugía decidió dejar de ser un residente para convertirse en bombero y es aquí donde entra la nueva historia. Es real que antes de esta serie hubo otro spin off que fue un éxito aunque nunca llegó a tener ese espíritu que tiene su serie madre; nos referimos a Private Practice, serie que nació de la mano del personaje de Addison Montgomery, la ex mujer de Derek, que tuvo un total de seis temporadas. Pero más allá de las temporadas y del cariño, nunca llegó a conseguir lo que sí tuvo Grey’s Anatomy.

Hay muchas cosas que Station 19 debería tener en cuenta de su predecesora y aquí las nombramos.