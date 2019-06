6 series para adolescentes de la década de 1990 que todos debemos ver alguna vez

1 . The Fresh Prince of Bel-Air

En la serie veremos a Will mudarse desde Filadelfia a la casa de su tío Phil y su tía Vivan en Bel-Air . Will deberá adaptarse a un nuevo estilo de vida. Una comedia que nos sigue haciendo reír al día de hoy.

2 . 90210

3 . Blossom

4 . Clarissa Explains It All

5 . My So Called Life

6 . Party of Five

De 1994 a 2000 se emitió esta serie que nos trajo a la pantalla a Neve Campbell y Jennifer Love Hewitt, quienes luego protagonizaron las sagas Scream e I Know What You Did Last Summer. Con 6 temporadas la serie ganó un Globo de Oro por Mejor Serie y fue una de las de más audiencia del momento.

Party of Five se centraba en la familia Salinger, unos niños que quedaron huérfanos y deben asumir nuevos roles. Además de ver crecer a los distintos hermanos tendremos mucho drama amoroso. Muy recordada hasta el día de hoy.